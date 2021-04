To już oficjalne. PTGiP rekomenduje szczepienia ciężarnym Polkom

Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) rekomenduje szczepionki na Covid-19 kobietom w ciąży.

Niedawno pisaliśmy o tym, że kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i szef Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników prof. Mariusz Zimmer ocenił, że korzyści ze szczepienia kobiet w ciąży zdecydowanie przewyższają niebezpieczeństwa i ryzyko zachorowania i możliwości ciężkiego przebiegu choroby. PTGiP miało zbadać kwestie ewentualnej rekomendacji szczepionek ciężarnym Polkom. Więcej na ten temat TUTAJ.

Niedługo potem eksperci stwierdzili, że „nie stwierdza się obecnie zwiększonego ryzyka stosowania szczepień przeciw COVID-19 u kobiet w ciąży w stosunku do pozostałej populacji osób w wieku prokreacyjnym, jak również nie ma danych o szkodliwym działaniu szczepionki na rozwój płodu od momentu zapłodnienia”.

PTGiP rekomenduje więc szczepionki na Covid-19 kobietom w ciąży – zaznacza przy tym, by każdorazowo konsultować sprawę z lekarzem.

Położnicy powinni przedstawiać kobietom ciężarnym „wszelkie merytoryczne informacje na temat szczepień przeciw COVID-19, z uwzględnieniem dwóch rodzajów szczepionek, tj. opartej na technologii mRNA (Pfizer, Moderna) oraz na technologii tzw. wektorowej (AstraZeneca, Johnson&Johnson)”.

„Stanowisko ACOG podkreśla, że bezpieczeństwo stosowania obu grup szczepionek u kobiet ciężarnych jest zachowane (przedstawicielem szczepionki z grupy wektorowej w tych opracowaniach była szczepionka firmy Johnson&Johnson). Jednak ze względu na istnienie zdecydowanie większej liczby obserwacji i ocen bezpieczeństwa szczepień kobiet ciężarnych szczepionkami mRNA, to one są preferowane do zastosowania w pierwszej kolejności w walce z pandemią COVID19 u kobiet ciężarnych” – czytamy w rekomendacji.

Sprawa budzi spore kontrowersje. Dr Paweł Basiukiewicz, znany ze zdroworozsądkowego podejścia do tematu tzw. pandemii, krytykuje na Twitterze straszenie kobiet w ciąży Covidem.

Dzień dobry @fakenews_pl

uprzejmie proszę o PILNĄ interwencję. Straszyć kobiety w ciąży ??? Wiecie czym to się może skończyć ? Myszy zjedzą naszego eksperta i całą redakcję https://t.co/BpEgkHtyfC !https://t.co/oCMGkvjnOr pic.twitter.com/FdxUj5Fe19 — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) April 27, 2021

Rząd jeszcze odniósł się do rekomendacji zespołu ekspertów. Być min. Adam Niedzielski poruszy ten temat podczas jutrzejszej konferencji.

Źródło: Interia, NCzas