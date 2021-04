Wiceminister z PiS zachwycony Lewicą. „To jest rzeczywiście rozsądna opozycja”

Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, był gościem w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24. Pisowski polityk stwierdził, że Lewica jest rozsądną opozycją.

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że programy Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy – są w wielu punktach do siebie podobne. Nie dziwią więc umizgi pisowskiego wiceministra do lewicowej opozycji.

– Jest zasadnicza różnica między Lewicą a Koalicją Obywatelską. Oni złożyli kilkadziesiąt stron uwag w konsultacjach, teraz przedstawili konkretne uszczegółowienie tych propozycji i jest nad czym dyskutować i to jest rzeczywiście rozsądna opozycja, natomiast w przypadku Koalicji Obywatelskiej zaprosiłem osobiście Borysa Budkę na konsultacje, nie przyszedł, nie zainteresował się, uwag nie zgłoszono – stwierdził Waldemar Buda w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

W tym samym programie Buda przyznał, że ws. Krajowego Programu Odbudowy, PiS spełni niektóre oczekiwania Lewicy.

– Dokładnie na to się zgodziliśmy. Premier na komisji wspólnej zgodził się, żeby do komitetu monitorującego KPO włączyć samorządowców, przedsiębiorców i być może nawet związki zawodowe, czego oczekuje lewica. W ustawie ratyfikującej nie może [to zostać zapisane], bo tam jest 1:1 przełożenie decyzji rady, ale to będzie w ostatecznej wersji KPO – stwierdził.

Źródło: TVN24