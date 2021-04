Wirginia chce przekupić młodych, żeby dali się wyszczepić

Gubernator Wirginii Zachodniej Jim Justice zapowiedział, że każdy mieszkaniec tego amerykańskiego stanu w wieku 16-35 lat otrzyma obligacje oszczędnościowe warte 100 dolarów, jeśli zaszczepi się przeciw Covid-19. To odpowiedź na niski popyt na szczepionki.

Jak podkreślił Justice podczas konferencji prasowej, młodzi mieszkańcy stanu – jednego z najuboższych w kraju – „nie szczepią się tak szybko, jak byśmy chcieli”. Dodał, że szczepienie młodych jest kluczowe dla sukcesu akcji szczepień.

Gubernator zapowiedział, że użyje środków z federalnego programu koronawirusowego, by sfinansować akcję. Obligacje ma szanse otrzymać 380 tys. mieszkańców Wirginii Zachodniej.

Położony w Appalachach stan należy do terytoriów o najniższej liczbie zaszczepionych mieszkańców. Co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło tam dotąd 29 proc. z 1,8 mln mieszkańców. Jest pod tym względem na 40. miejscu spośród 50 amerykańskich stanów. Najwięcej zaszczepionych co najmniej jedną dawką osób jest w New Hampshire – 59,4 proc.

Jak informuje CNN, we wtorek zmienione zostaną zalecenia Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) dotyczące noszenia maseczek na zewnątrz. Obowiązek ten nie będzie już dotyczył osób zaszczepionych. Administracja prezydenta USA Joe Bidena ma ogłosić także rozluźnienie innych zaleceń dotyczących zaszczepionych.

