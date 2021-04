Amerykańscy żołnierze pobalowali w Gdańsku! Jeden z nich miał zostać odurzony narkotykami i oszukany

Magazyn wojskowy „Stars and Stripes” napisał o sprawie imprezy Amerykańskich żołnierz w Gdańsku. Wojskowi z elitarnej jednostki postanowili się zabawiać w klubie ze striptizem. Jeden z nich miał zostać odurzony narkotykami i oszukany na dużą sumę pieniędzy.

Mimo że wszystko wydarzyło się we wrześniu ubiegłego roku, to amerykański magazyn dopiero teraz opisał tę sprawę.

Żołnierze elitarnej 101. brygady powietrznodesantowej armii USA wybrali się do Gdańska na dwa dni. Tam mieli świętować urodziny wysokiego rangą Matthew Connera. Będąc na gdańskiej starówce, wylądowali w jednym z klubów.

Grupa się podzieliła – jak opisuje „Stars and Stripes” – wielu „mocno nietrzeźwych” żołnierzy zdecydowało się na powrót do hoteli, gdzie byli zakwaterowani. „Część z nich, w tym dowódca batalionu, wybrało się bawić się dalej, do klubu ‚Obsession” – czytamy na portalu o2.pl.

Teraz siły zbrojne USA prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Towarzysze mieli zeznać, że Conner zamówił wiele tańców erotycznych, a po imprezie zniknął. Odnalazł się dopiero następnego dnia, ale w innym hotelu.

Najciekawsze jest to, że posługując się kartą płatniczą stracił około 50 tys. złotych! Rachunki pokazywał kolegom w drodze z Gdańska do Powidza.

Poszkodowany twierdzi, że został odurzony szampanem, w którym znajdowały się narkotyki. Skutki imprezy odczuwał jeszcze przez kilka dni, a to spowodowało, że musiał odwołać swoje loty helikopterem.

Źródła: o2.pl, „Stars and Stripes”