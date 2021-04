Braun: O sojuszu PiS i Lewicy oraz KOMPLEMENTY dla Jacka Kurskiego [VIDEO]

Socjaliści z PiS i Lewicy dogadali się w sprawie funduszu odbudowy. Grzegorz Braun o tym, jaka będzie przyszłość sojuszu lewicowców Kaczyńskiego i Czarzastego.

PiS zyskał nowego sojusznika. Jest nim Lewica pod przewodnictwem Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga.

Gdy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry zaczęła wierzgać w sprawie tzw. funduszu odbudowy z Unii Europejskiej, głosy zbuntowanych posłów koalicji rządowej „uzupełnią” posłowie Lewicy. Zachowanie PiS i Lewicy spotkało się z obrzydzeniem posłów Konfederacji.

Już we wtorek Grzegorz Braun nie krył zażenowania tym, jak zachowali się socjaliści. „Fundusz, zwany Funduszem Odbudowy, to jest przedmiot transakcji jakiej dokonuje zjednoczona łżeprawica z postkomuną, neoeurokomuną. To już jest zdrada stanu! (…) Cała ta sprawa prędzej czy później musi skończyć się przed sądami, trybunałami” – powiedział poseł.

„Teraz zwracam się do posłów. Jeśli popełnicie ten akt zdrady, to będzie ona czarno na białym wypisana jako znak waszej hańby na kartach historii Polski. My do tego aktu zdradzieckiego nigdy się nie przyłączymy!” – dodał.

Dziś poseł Braun udzielił wywiadu w programie Tomasz Sommer Extra, gdzie rozwinął swoje stanowisko wobec mirażu socjalistów z PiS i Lewicy.

„Porozumienie ponad korytami. (…) Porównanie (sojuszu PiS i Lewicy do paktu Ribbentrop – Mołotow – red.) jest o tyle celne i w sedno trafia, że widzimy, że i za czasów tak wybitnych działaczy socjalistycznych jak Hitler czy Stalin czy Roosevelt, tak i w naszych czasach narracje propagandowe są dyktowane zupełnie arbitralnie. Nominowany na faszystę, czy członka postępowej ludzkości może być każdy. Z dnia na dzień można zmieniać wektory, zmieniać listy rankingowe „czarnych i białych” charakterów. I to cechuje propagandę sukcesów Rzeczpospolitej III i pół” – stwierdził Braun.

„Ciągnąc te analogie historyczne, osiągnięcia propagandowe czasów prezesury Jacka Kurskiego, czasów w których lud prosty nazywa telewizję reżimową „kurwizją”, że te osiągnięcia przewyższają osiągnięcia poprzednich propagandystów” – podkreślił poseł.

Źródło: Tomasz Sommer Extra