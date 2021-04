Dr Paweł Basiukiewicz: to już koniec epidemii, zakończyć wielką smutę!

To już jest koniec tej epidemii. Równomierne spadki (zakażeń – red.) 40 proc. tygodniowo. Zdjąć nakaz maskowy. Otworzyć punkty podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – apeluje dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Doktor posłużył się tym samym wykresem, który od wielu dni sukcesywnie prezentuje matematyk Krzysztof Szczawiński.

Dr Basiukiweicz znany jest ze bardzo sceptycznego podejścia do lockdownu i blokowania gospodarki oraz życia społecznego. Teraz, w oparciu o statystyki wskazujące na duże spadki zakażeń, apeluje o „zakończenie wielkiej smuty”.

„Otworzyć szkoły. Otworzyć gospodarkę. Nie dla paszportu szczepionkowego. Zakończyć tę wielką smutę” – napisał na Twitterze.

To już jest koniec TEJ epidemii.

Równomierne spadki 40% tygodniowo.

Zdjać nakaz maskowy.

Otworzyć POZ.

Otworzyć szkoły.

Otworzyć gospodarkę.

Nie dla paszportu szczepionkowego.

zakończyć tę wielką smutę.

Wykres i kalkulacje – K. Szczawiński. @AnnaSiarkowska pic.twitter.com/9HXGML6LxH — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) April 27, 2021

W środę rząd ma ogłosić nowe poluzowania obostrzeń i plan działania na kolejne tygodnie. W mediach pojawiło się już mnóstwo spekulacji dotyczących strategii odchodzenia od lockdownu.

Model Szczawińskiego

Naukowiec już rok temu opublikował model przebiegu epidemii. Płynęły z niego dwa istotne wnioski, które jednak rząd zupełnie zignorował.

1. Pomimo ogromnego i niezwykle kosztownego wysiłku nie jesteśmy w stanie zatrzymać tej epidemii bez wytworzenia odporności stadnej,

2. najefektywniejszym sposobem wytworzenia odporności stadnej (nie tylko z punktu widzenia gospodarki, ale przede wszystkim dla minimalizacji liczby zgonów i hospitalizacji) jest PRZYSPIESZENIE uodparniania się ludzi młodych, zdrowych i aktywnych, w połączeniu z izolacją osób starszych i wrażliwych.

Szczawiński proponował także alternatywny plan walki z epidemią.

I. Izolacja w domach, na dwa miesiące, osób powyżej 70-ego roku życia (4,5 miliona) i innych osób zagrożonych, z zapewnieniem pomocy w zaopatrzeniu.

II. Wystąpienie do osób młodych, zdrowych, aktywnych i gotowych się zarazić, żeby się dobrowolnie oznaczyły (np. czerwoną opaską) i żeby dalej prowadziły aktywny tryb życia, co powinno doprowadzić do zarażenia i uodpornienia się praktycznie wszystkich spośród nich w okresie tych dwóch miesięcy (potrzebujemy co najmniej z 7 milionów takich osób – 20% społeczeństwa)

III. Pozostałe osoby mogą również normalnie pracować, ale mogą unikać osób z czerwonymi opaskami, jeśli nie chcą się zarazić.

Każdy sam decyduje czy chce być w grupie I, II czy III. Wolnościowo, na własną odpowiedzialność.

Bardziej szczegółowo model Szczawińskiego został opisany TUTAJ.

Źródła: NCzas.com, Polsat News, Twitter