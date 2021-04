Neonazistowska zaraza rozprzestrzenia się na Ukrainie. Miłośnicy SS Galizien przejdą ulicami Kijowa

Jak do tej pory ukraińscy nacjonaliści krzewili kult Waffen-SS Galizien na zachodzie swojego kraju. W środę spróbują zachęcić do wychwalania zbrodniczej organizacji w samym Kijowie.

„W sieciach społecznościowych pojawiły się wezwania do udziału w ‚marszu wyszywanek’ na cześć dywizji Waffen-SS Galizien” – podaje portal Strana.ua. Haniebny marsz ma się rozpocząć o godz. 18 czasu miejscowego (godz. 17 czasu polskiego). Początek na placu Arsenala.

Nie wiadomo kto jest organizatorem marszu. W materiale youtubowym zachęcającym do wzięcia udziału w wydarzeniu, nie zostali wymienieni jego prowodyrzy. Strana podaje, że filmik pojawił się na facebookowej stronie społeczności „Hołosijiwśka Kryjiwka”, którą kieruje były działacz nacjonalistycznej partii Swoboda.

Portal pisze, że „Hołosijiwśka Kryjiwka”, przy wsparciu stołecznych władz, organizuje festiwale „narodowo-patriotyczne”.

„O jednym z takich koncertów pisaliśmy na naszym portalu – występowała na nim neonazistowska grupa ‚Sokyra Peruna’ a gościem był m.in. ówczesny premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk” – przypominają Kresy.pl.

Dlatego też portal przypuszcza, że za organizacją haniebnego wydarzenia stoi Arsenij Biłodub, wokalista i lider „Sokyry Peruna”. Jego postać pojawia się w jednym z filmików, osadzone tam został także logo jego firmy SvaStone, która zajmuje się dystrybucją odzieży z neonazistowską i nacjonalistyczną symboliką.

Strana.ua podał, że udział w marszu zapowiedziała już organizacja C14 (albo inaczej -s14). Poparcie dla wydarzenia miał dać też Prawy Sektor.

Parada na cześć kolaborującej z Niemcami organizacji po raz pierwszy odbędzie się w Kijowie. Do tej pory do takich „imprez” dochodziło głównie we Lwowie.

14 Dywizję Grenadierów Waffen-SS Galizien Niemcy powołali w 1943 roku dla uzupełnienia braków personalnych. W jej skład wchodzili ukraińscy ochotnicy z dawnej Galicji. Pułki policyjne utworzone z tej haniebnej formacji zajmowały się licznymi zbrodniami na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej.

