O nie bili się ludzie w Lidlu. Zawrotne ceny za same papierki po lodach „Ekipy” [VIDEO]

Lody „Ekipy” cieszą się niesamowitym wzięciem. Nagranie z bitwą o nie obiegło Internet, a ceny za same papierki po nich osiągają zawrotne kwoty na aukcjach internetowych.

Friz to jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów. Jego kanał subskrybuje ponad 4,3 mln użytkowników, a filmy Friza i jego ekipy śledzą miliony polskich nastolatków.

Teraz Friz postanowił wejść w biznes lodziarski. We współpracy z firmą Koral ruszył na podbój rynku ze swoimi lodami „Ekipa”.

Lody wprowadziła do sprzedaży m.in. sieć Lidl. – Oto one! Już wkrótce, bo od poniedziałku (26.04) do Lidla wjeżdża Ekipa! Czyli kultowe lody na patyku Koral. Ich wartość (u nas) to 1,69 zł, ale kto wie, ile wyniesie później – zapowiadano na Facebooku.

Następnie Internet obiegły nagrania z bitwy o lody, które wzbudziły ogromną furorę. Nagrania z popularnych dyskontów mogą wzbudzać spore zaskoczenie.

bitwa o lody ekipy pic.twitter.com/fPH2KUcY1J — 🤍 zuza 🤍 babygirl 🤍zalamka przed egzaminami era (@zuzaatomlinson) April 26, 2021

Okazuje się, że to jednak nie wszystko, ale papierki po lodach sprzedawane są w sieci. Na portalach aukcyjnych możemy znaleźć ogłoszenia pt. „unikalny papierek po lodach Ekipy”.

Ceny rozpoczynają się od 10-20 złotych, ale osiągają też zawrotne kwoty rzędu 200-300 złotych. Rekordowa cena za papierki po lodach wynosi…nawet 500 złotych.

– Prawdziwie szaleństwo widać jednak na licytacjach lodów na Allegro. W wielu przypadkach ceny wywoławcze zaczynają się od… 200 tys. złotych – czytamy na polsatnews.pl.

Przed wydaniem takiej kwoty na serwisie aukcyjnym konieczna jest jednak weryfikacja. Tymczasem w sklepach ceny lodów, to 2 złote oraz 2,8 złotego w przypadku wersji XL.

