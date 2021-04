PILNE! Mateusz Morawiecki zaprezentował strategię odchodzenia od lockdownu [AKTUALIZACJA]

W środę po godz. 10 rozpoczęła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zniesiona została regionalizacja. Do końca maja wszyscy uczniowie powinni wrócić do szkół, dopuszczalna będzie organizacja wesel, otwarte zostaną galerie handlowe, hotele i branża fitness.

Dane dotyczące zakażeń pozwalają na decyzje dotyczące odmrażania gospodarki – powiedział Morawiecki i przedstawił wstępną strategię luzowania obostrzeń.

Harmonogram (aktualizacja):

– od 1. maja – zwiększony limit osób uprawiających sport na świeżym powietrzu do 50 osób

– od 4 maja otwarcie galerii handlowych, budowalnych, meblowych

– od 4 maja powrót uczniów do szkół z klas I-III

– od 4 maja do działalności powrócą galerie sztuki i muzea

– od 4 maja limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach

– od 8 maja otwarte hotele w reżimie sanitarnym

– od 15 maja zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych

– od 15 maja sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu; dopuszczalne max. 25 proc. publiczności

– od 15 maja otwarte ogródki na świeżym powietrzu w restauracjch i kawiarniach

– od 29 maja uczniowie wszystkich klas będą uczyć się stacjonarnie

– od 29 maja rząd otwiera restauracje; max. obłożenie 50 proc. lokalu; będzie możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii, limit do 50 osób; otwarte kina i teatry, max. obłożenie 50 proc. placówki

Dwutygodniowe tempo luzowania

Największe luzowania obostrzeń będą się pojawiały w odstępie dwutygodniowym; takie dwutygodniowe tempo jest to potrzebne, by obserwować efekty wprowadzanych regulacji – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Mówiąc o planowanym tempie luzowania obostrzeń podkreślił, że rząd zdecydował, „że te największe grupy poluzowania będą pojawiały się w odstępie dwutygodniowym”.

„Mówię tu o tym, co zadzieje się w najbliższy weekend, co zadzieje się w okolicach 15 (maja), czyli połowy miesiąca i potem, co zdarzy się na koniec miesiąca, czyli kolejne kroki, które przedstawiamy w harmonogramie” – powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że „to dwutygodniowe tempo jest nam potrzebne po to, by obserwować efekty wprowadzanego luzowania”.

„Tak jak powiedział pan premier, musimy te kroki wykonywać bardzo ostrożnie i cały czas wnikliwie obserwować skutki wprowadzanych regulacji luzujących” – zaznaczył minister zdrowia.

„Jeżeli będziemy widzieli niebezpieczne sygnały, ale z drugiej strony też – jeśli będziemy widzieli, że tendencja do spadku się utrzymuje, to być może będziemy też podejmowali decyzje, które bądź są odważniejsze, bądź bardziej konserwatywne” – zaznaczył Niedzielski.

Podkreślił jednocześnie, że przedstawiony w środę harmonogram jest „bazowy, obowiązujący czy proponowany na cały maj”.

Źródło: NCzas.com, PAP