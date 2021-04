Resort Gowina podzielony w sprawie certyfikatów szczepionkowych. Semeniuk: „Gowin ma prawo takie rozwiązania sugerować”

W maju rząd ma odmrażać kolejne branże. Wymieniane są tutaj gastronomia, eventy czy branża fitness. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach miałoby się to odbywać. W samym ministerstwie rozwoju panuje dwugłos w sprawie paszportów szczepionkowych.

– Po półtora roku walki z pandemią brakuje każdej zamkniętej branży. 2 mln aktywnych przedsiębiorstw w Polsce to skarb i mam nadzieję, że już niedługo wszystkie wrócą do pracy – mówiła w Graffiti w Polsat News wiceszefowa resortu Olga Semeniuk.

Jednocześnie podkreślała, że oficjalnie decyzje w tej sprawie ogłosi podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. – Jutro minister przedstawi założenia. Ostateczne decyzje zapadną jutro około godziny 10 na Rządowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – przekazała.

Semeniuk pytano także o słowa jej przełożonego, wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina, dotyczące paszportów szczepionkowych. Zdaniem polityka „certyfikaty” szczepień powinny bowiem „uprawniać” do korzystania z restauracji.

– Nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań. Pan Premier Jarosław Gowin oczywiście ma prawo takie rozwiązania sugerować. Szczepionka jest fakultatywna. Oczywiście zachęcamy do jej przyjmowania, bo pozwoli nam to wrócić do normalności – odpowiedziała Semeniuk.

Segregacja sanitarna według Gowina

Przypomnijmy, Jarosław Gowin chce odmrażać gospodarkę, ale tylko dla zaszprycowanych. – W tej chwili najważniejsze jest to, żebyśmy się wszyscy szczepili, przestrzegali dalej tych rygorów sanitarnych. Jeżeli akcja szczepień będzie rozwijać się w dotychczasowym tempie, to od początku maja rozpoczniemy zakrojone już na szeroką skalę odmrażanie całej gospodarki, tak żeby od czerwca wszystkie branże gospodarce, na czele z turystyką i gastronomią, mogły już funkcjonować całkowicie swobodnie – powiedział Gowin na konferencji prasowej w Lublinie.

– Uważam, że tutaj obostrzenia powinny całkowicie zniknąć. Natomiast w trakcie maja, w zależności od tempa spadku poziomu zachorowań, tempa szczepień, uważam, że należy udostępnić – zwłaszcza dla osób zaszczepionych – usługi turystyczne, gastronomiczne, należy otworzyć kluby fitness – dodał wicepremier.

– Mam nadzieję, że turystyka, gastronomia, kluby fitness, a więc te branże, które są dotknięte najostrzejszymi ograniczeniami, będą mogły swobodnie zacząć funkcjonować od początku czerwca – podkreślał.

Na pytanie, czy osoby zaszczepione mogłyby już w maju korzystać np. z restauracji, Gowin odpowiedział, że będzie to dyskutowane w rządzie, ale on sam jest „zdeklarowanym zwolennikiem takiego rozwiązania”.

Źródła: Polsat News/nczas.com