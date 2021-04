Sommer: Niedzielski znów kpi z Polaków. Bez masek? Za dwa tygodnie! Czyli NIGDY? Sprawdź! [VIDEO]

Czy maseczkowy horror w końcu się zakończy? Dr Tomasz Sommer o tym, czy Adam Niedzielski w końcu dotrzyma słowa.

Minister Adam Niedzielski wziął udział w kolejnej „przełomowej” konferencji. Tym razem, minister odniósł się do kwestii maseczek.

Według obietnicy Niedzielskiego, maseczki (przynajmniej na wolnym powietrzu) niebawem przestaną być obowiązkowe. Ma się to stać za dwa tygodnie.

Maseczkowy reżim na wolnym powietrzu ma zniknąć 15 maja. „O ile oczywiście jest zapewniony dystans półtora metra, który jest wymagany” – podkreślał szef resortu zdrowia.

„W każdej sytuacji, która oznacza niemożność zachowania tego dystansu, maseczki nadal powinny być noszone, bo są podstawowym zabezpieczeniem” – dodał Niedzielski.

Maseczki jednak pozostaną obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych. Dr Tomasz Sommer jest jednak sceptyczny wobec obietnic rządu PiS.

„Prorocy permanentnej pandemii (…) u nas jest nim Simon, Horban itd. twierdzą, że z tego powodu, że wynaleźli coś, co wcześniej nie było aż tak widoczne można zmuszać ludzi do określonych zachowań. Moim zdaniem jest to totalna nieprawda, bo jak na razie zachowania, do których są ludzie zmuszani, tak pomogły, że mamy obecnie potężną liczbę zgonów. (…) Ja traktuję większość tych zgonów jako po prostu efekt działalności całego systemu z panem Morawieckim i Niedzielskim na szczycie” – stwierdził dr Sommer, pokazując wyniki zgonów w Polsce.

Źródło: Tomasz Sommer Extra