Skazany na sukces geniusz? „Cudowny” 12-latek zachwyca świat

W ciągu jednego roku nastolatek z Salisbury zdołał zaliczyć dwa lata szkoły średniej i studia dwuletnie w tzw. community college. Według stacji CNN 21 maja ukończy Rowan-Cabarrus Community College, a tydzień później – liceum Concord Academy High School. Jest w nim celującym uczniem (valedictorian) któremu na zakończenie nauki przypada zaszczyt wygłoszenia mowy pożegnalnej.

Wimmer wyjaśnił, że jego średnia ocen (GPA) w Rowan-Cabarrus Community College wynosi 4.0, a w szkole średniej 5.45. Jak dodał, chociaż jest kilka lat młodszy od kolegów z klasy, dobrze się z nimi porozumiewał i był nominowany w zeszłym roku do Sądu Koleżeńskiego.

Wyznał w CNN, że interesuje się robotyką i jest „facetem od matematyki i nauk ścisłych”. Zawsze miał zamiłowanie do technologii. Pierwszego iPada dostał, kiedy miał 18 miesięcy, i zastanawiał się, jak on działa.

Na stronie internetowej Next Era Innovations nastolatek podał, że prawie całą swoją wiedzę z zakresu programowania i robotyki zdobył metodą prób i błędów oraz dzięki filmom online. Stworzył też własny startup o nazwie Reflect Social.

No better way to introduce my newest venture, HORIZON OS, than at my high school science fair! I am excited for the future and the tremendous potential this OS has in changing the lives of so many. Finding my way to change the world! #STEM #sciencefair #changetheworld. pic.twitter.com/dLdR4NTiVm

