Ekspert mówi wprost: Nie straszmy ludzi. Nie ma żadnych danych, że mutacja indyjska jest groźniejsza

Żadne dane nie wskazują na to, aby wariant koronawirusa z Indii był groźniejszy czy bardziej zaraźliwy – zapewnił w piątek dyrektor sanitarny rzymskiego szpitala zakaźnego Francesco Vaia. Przestrzegł przed sianiem paniki.

Vaia odniósł się we wpisie w mediach społecznościowych do skrajnie trudnej sytuacji epidemicznej w Indiach.

– Nie straszmy ludzi alarmistycznymi tonami na temat wariantów wirusa, teraz tym z Indii. Nie ma żadnych danych, powtarzam: żadnych danych, które kazałyby stwierdzić, że jest groźniejszy, bardziej zaraźliwy – podkreślił włoski ekspert ze szpitala Spallanzani.

– Należy zwalczać wirusa, a nie konkretne warianty, które trzeba natomiast badać i izolować, co my robimy po to, by szczepionki i terapie były do nich dostosowane – dodał.

– Idziemy naprzód, kontynuujemy działania prewencyjne, a dzięki szczepionce i innowacyjnym oraz domowym terapiom wyjdziemy z pandemii – zapewnił doktor Vaia.

Źródło: PAP