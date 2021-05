Braun w TVN24 ostro o Morawieckim! „Trzeba się dowiedzieć, za jakie srebrniki sprzedaje naszą niepodległość”

Podczas debaty kandydatów na prezydenta Rzeszowa pojawił się temat Krajowego Planu Odbudowy. Grzegorz Braun wskazał, że to forma zadłużania kolejnych pokoleń Polaków.

Jednym z zagadnień podczas debaty zorganizowanej przez TVN24 były przełożone wybory prezydenckie w Rzeszowie.

Pierwotnie miały się odbyć 9 maja, ale zostały przełożone na 13 czerwca. Oficjalnie – z powodów epidemicznych.

Braun z Konfederacji nie miał jednak wątpliwości, że chodzi o powody polityczne.

– Kandydaci ‚łże’ prawicy chcą przykryć swoje marne wyniki i niepokojące dla Nowogrodzkiej w Warszawie statystyki. To jest szachrajstwo nawykowe PiS-u. Pamiętacie państwo, jakie słowa padły kiedyś w Sejmie: ‚trzeba anulować, bo przegramy’. Wszyscy doskonale rozumieją, że decyzja o przełożeniu wyborów jest czysto polityczna. Z mniemaną pandemią nie ma nic wspólnego – zaakcentował Braun.

Kolejna tura pytań dotyczyła Krajowego Planu Odbudowy, który w najbliższych dniach zostanie przegłosowany wspólnie przez PiS i Lewicę.

– To nie jest żaden fundusz odbudowy, tylko fundusz zadłużania kolejnych pokoleń Polaków, także i tutaj w Rzeszowie. Nie wiemy, jaki jest w istocie przedmiot transakcji. Premier Morawiecki jest ‚kłamczuchem’ i co innego mówił w Brukseli, a co innego potem opowiadał w ramach propagandy sukcesu w Warszawie. Trzeba się najpierw dowiedzieć, za jakie srebrniki sprzedaje naszą niepodległość i trzeba by zważyć racje. Na dziś wiemy, że większość z tych pieniędzy, gruszek na wierzbie czy też manny z nieba eurokołchozowego, to są pieniądze znaczone – przedstawił swoje stanowisko Braun.