Porucznik, który idzie na wódkę w godzinach pracy. Kim był Bronisław Cieślak? [VIDEO]

Polacy pokochali go za rolę porucznika Borewicza w serialu „07 zgłoś się”. Ostatnio był główną postacią serialu „Malanowski i partnerzy”. Zmagał się z poważną chorobą, która okazała się silniejsza. Kim był Bronisław Cieślak?

W niedzielę 2 maja o poranku Polskę obiegła smutna wiadomość – w wieku 77 lat w Krakowie zmarł Bronisław Cieślak.

Urodził się w 1943 roku w Krakowie i tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. Studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał absolutorium bez dyplomu.

Bronisław Cieślak – dziennikarz i polityk

W latach 1969-1973 pracował w Polskim Radiu Kraków, a w latach 1973-1991 był redaktorem i zastępca redaktora naczelnego Telewizji Kraków. W latach 1970-1990 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Należał do PZPR od 1970 roku aż do rozwiązania partii w 1990 roku. W politykę oficjalnie się nie angażował. Zmieniło się to na przełomie wieków. Był posłem na Sejm z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mandat uzyskał dwukrotnie – w 1997 i 2001 roku. Później próbował jeszcze w 2005 i 2007 roku, ale bezskutecznie. Gdy nie udało mu się także sięgnąć po mandat radnego Krakowa, definitywnie zrezygnował z polityki.

Porucznik Borewicz

W latach 70. i 80. „biegał, skakał, latał, pływał. W tańcu, w ruchu wypoczywał”, łapiąc przy okazji przestępców i uwodząc kolejne kobiety. Nieodłącznym atrybutem był biały polonez.

Mowa o roli, która przyniosła mu największą popularność – porucznika Borewicza, oficera Milicji Obywatelskiej, bezkompromisowego w walce z przestępcami. Po latach wspominał, jak otrzymał tę kultową rolę.

– On, mając cztery scenariusze serialu, zastanawiał się, kto ma grać. Ale – mniejsza o szczegóły. Pewnego dnia wsiadł do pociągu i, nie uprzedzając mnie o tym, z Warszawy przyjechał do Krakowa. Dotarł na moje siódme piętro i stanął w moich drzwiach. Człowiek, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Natomiast nazwisko – skojarzyłem. On powiedział: ‚Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Szmagier’. I zamilkł. ‚Szmagier, Szmagier, Przygody psa Cywila’, odpowiedziałem – wspominał Cieślak.

– Krzysztof uśmiechnął się. Potem, a było to wcześnie rano, wypiliśmy pewnie z dziesięć po kolei herbat i zaczęliśmy rozmawiać o serialu. Miał on się nazywać ‚Przygody porucznika Wolskiego’, ale ostatecznie widzowie poznali go jako ’07 zgłoś się’ – wspominał początki serialu Cieślak.

– Kręciliśmy na raty 21 filmów z tej serii, w pięciu podejściach, przez 12 lat. Pierwsze scenariusze Krzysztof pisał, nie znając mnie. Ale już pisząc następne, tworzył je jakby pode mnie, także w znaczeniu prywatnym – opowiadał aktor.

Choć grał milicjanta w propagandowym serialu, to za rolę porucznika Borewicza pokochali go niemal wszyscy. Kilka dekad po premierze serial wciąż jest chętnie oglądany.

Detektyw, minister

Cieślak był także współprowadzącym interwencyjny program „Telewizyjne Biuro Śledcze”, nadawanym w Polsacie w latach 1997-2003. Z tą stacją związał się także w serialu „Malanowski i partnerzy”, gdzie wcielił się w postać głównego bohatera, detektywa Bronisława. Serial, kręcony w stylu paradokumentalnym, doczekał się 807 odcinków.

Ostatnią rolą Bronisława Cieślaka była postać Sławomira Kowalika, ministra rolnictwa w komedii kryminalnej „Na bank się uda” (2019).

O 2018 roku zmagał się z chorobą nowotworową – cierpiał na raka prostaty. W ostatnich miesiącach zawodowo usunął się w cień, całkowicie skupił na walce o zdrowie. Poddał się chemioterapii, radioterapii, a każdą wolną chwilę spędzał z rodziną.

W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.