Dramat hotelarzy na Podhalu. „Jesteśmy tracącym ciepło ciałem zasypywanym żywcem, tuż przed agonią”

Przeciągający się przez wiele miesięcy „dwutygodniowy” lockdown branży turystycznej doprowadza ją do agonii. Miłościwie nam panujący rząd ostatnio ogłosił jednak, że od 8 maja hotele będą mogły być otwarte, przy maksymalnym obłożeniu 50 proc. miejsc.

– Nie znam żadnego hotelu, trzymając się linearnie tego słowa – czyli przedsiębiorstw udzielających formalnie usług noclegowych krótkotrwałych – który by zdecydował się otworzyć. W przeciwieństwie do restauratorów, którzy walcząc o swoje życie – już w tej chwili – a nie o przychody, na ten manewr się decydują – mówił hotelarz Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Przyznał jednocześnie, że na Podhalu jest jednak wiele możliwości wynajęcia kwater w czasie długiego weekendu. Wagner podkreślał też, że w Zakopanem wiele osób ma własne nieruchomości, letniskowe lub zakupione w celach inwestycyjnych.

Część turystów dokonała jednak rezerwacji przez znany portal. – To jest zupełnie inna strona tego samego medalu. Wprost, nawet nie omijanie, ale działanie przeciwko prawu. W dużej mierze także kalanie własnego gniazda, ponieważ jeśli my hotelarze będziemy doprowadzali do transmisji wirusa, to znowu my tym rykoszetem dostaniemy za 2-3 tygodnie, albo za miesiąc – stwierdził Wagner w rozmowie z wp.pl.

– Warto podkreślić, że wielu z tych przedsiębiorców, którzy działają przeciwko prawu, robią to dlatego, że są do tego zmuszeni. Walczą o budżety swoich rodzin. Nie o dobrobyt, nawet nie o komfort – o to, żeby przetrwać, żeby móc swoim dzieciom i rodzinom zapewnić ciepłą strawę i ciepłą wodę – podkreślał.

Jak zaznaczył Wagner, mieszkańcy Zakopanego w zasadzie w 100 proc. żyją z turystyki. – Jeśli nie ma u nas turysty, to żaden z sektorów nie działa, ponieważ w 90-paru proc. dedykowane są właśnie temu ruchowi. Gdzieś tam padały takie słowa, że poobijani wychodzimy z tego okresu covidowego i okresu lockdownu. Nie, nie jesteśmy poobijani. My jesteśmy absolutnie tracącym ciepło ciałem zasypywanym żywcem, tuż przed agonią – powiedział.

– To jest wszędzie absolutna agonia, ale wtórnie do tego, jest to też wielki problem wszystkich drobnych usługodawców, nawet abstrakcyjnie niezwiązanych z turystyką, którzy nie mają dla kogo dedykować swoich usług na Podhalu – dodał.

Karol Wagner przyznał, że hotelarze cieszą się z zapowiadanego otwarcia. Nie będą jednak zarabiać, a na razie próbować odbijać starty. – Cieszymy się na to przede wszystkim, że nasze głowy i nasze serca będą miały zajęcie. Będziemy mogli robić to, na czym się w naszej ocenie znamy i po co jesteśmy powołani, czyli świadczyć usługi noclegowe i zapewniać komfort i wypoczynek stworzony po pandemii Polakom – zaznaczył.

Źródło: wp.pl