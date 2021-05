Francja. Starcia z policją w święto pracy. Anarchiści bili nawet strażaków [VIDEO]

Lewica świętowała Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto na cześć amerykańskich robotników walczących o 8-godzinny dzień pracy we Francji zakończyło się ulicznymi burdami.

Doszło do starć policji z anarchistami z BlackBlok i uczestnikami ruchu żółtych kamizelek. Funkcjonariusze w samym Paryżu zatrzymali 34 osoby.

Natomiast do tłumienia zamieszek użyto gazu łzawiącego i armatek wodnych. Równie niebezpiecznie co w Paryżu było w Lyonie.

W samej stolicy demonstrację pierwszomajową zabezpieczało 5 tys. funkcjonariuszy. Ponadto zamknięto kilka stacji metra w centrum miasta.

W pewnym momencie BlackBlok zaczęło obrzucać policjantów racami i kamieniami. W odpowiedzi funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, armatek wodnych i granatów hukowych.

Na nagraniu telewizji CNEWS widać, że agresywni bandyci atakowali nawet strażaków, którzy pracowali przy gaszeniu pożaru.

Ponadto agresywni demonstranci rozbijali witryny sklepowe, przystanki autobusowe, a także okna w banku Societe Generale w 11. dzielnicy Paryża. Pod koniec demonstracji zaatakowano nawet ciężarówki związkowców z CGT.

Z kolei w Lyonie w starciu z demonstrantami zostało rannych 27 policjantów. Jeden z funkcjonariuszy został powalony na ziemię i atakowany przez protestujących.

Broniący kolegi policjanci musieli utworzyć wokół niego zaporę z tarcz, aby ochronić przed racami i kamieniami.

Według jednego z organizatorów pierwszomajowych demonstracji, centrali związkowej CGT, w całej Francji w manifestacjach wzięło udział 150 tys. osób, w tym 25 tys. w Paryżu. W Marsylii uczestniczyło w manifestacji około 3500 osób, kilka tysięcy w Lille, w Rennes około 1700 osób.

Po ponad 1000 osób maszerowało w Tuluzie, Strasburgu i Bordeaux. Francuskie centrale związkowe CGT, FO, FSU i Solidaires domagają się zwiększenia zatrudnienia, podwyżek płac, lepszych usług publicznych, ochrony socjalnej, wolności i pokoju na świecie.

Dictator Macron's police is violently torturing civil and democratic French people!

Good luck to the French people protesting the dictator Macron hope you win very soon.#Paris #Republique #StopLoiSecuriteGlobale #StopLoiSeparatisme #manifestation pic.twitter.com/qlvqbFVllb

— Oğuz Kaya (@OguzzKayaaOK) May 1, 2021