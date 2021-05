„Niech się święci 1 maja!” TVPiS i Lewica obchodzą „Święto Pracy”. Propaganda sukcesu leje się z ekranu [VIDEO]

Czasy się zmieniają, ale niektóre tradycje pozostają wciąż żywe. „Wiadomości” TVPiS z okazji socjalistycznego święta 1 maja zrobiła okolicznościowy materiał.

– 1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Data upamiętnia protestów robotników z Chicago w 1886 roku, którzy domagali się wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy i wyższych wynagrodzeń. Postulaty pracowników i związkowców na przestrzeni lat zmieniały się – zapowiedziała materiał prezenterka „Wiadomości”.

Z materiału dowiadujemy się, że 1 maja „zmieniał się wraz z Polską, ale i rynkiem pracy”. – O prawa pracownicze niezmiennie zabiegają związki zawodowe – słyszymy.

Nie zabrakło też miejsca dla Lewicy. – Jak co roku działacze Lewicy i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych święto pracy uczcili, składając kwiaty m.in. w Warszawie – wyjaśnił reporter.

Przytoczono też słowa przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Lewicy, Krzysztofa Gawkowskiego. – W tym ważnym dla Lewicy dniu i w tym ważnym dla Lewicy miejscu. Pomnik Ignacego Daszyńskiego, wielkiego polityka, męża stanu, który zawsze walczył o prawa pracownicze – mówił polityk. Za jego plecami znajdowali się m.in. Adrian Zandberg i Anna Maria Żukowska.

Minuta propagandy

Nie mogło też zabraknąć wyliczania kolejnych sukcesów rządu PiS.

– Dziś Polska ma najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w marcu bezrobocie w naszym kraju nieznacznie przekroczyło 3 proc. i kolejny miesiąc, mimo pandemii, jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Na drugim końcu Hiszpania z kilkunastoprocentowym bezrobociem – słyszymy.

Płaca minimalna

– Ostatnie lata i rządy Zjednoczonej Prawicy to także zdecydowany wzrost płacy minimalnej w Polsce. Powrót do niższego wieku emerytalnego. Wolne od handlu niedziele. Wszystko to, wbrew katastroficznym wizjom, jakimi straszyli politycy Platformy Obywatelskiej, nie wpłynęło negatywnie na gospodarkę. Ta ma się dobrze, nawet mimo pandemii wymuszającej zmiany – dodał reporter.

Znalazło się także miejsce na wypowiedź ekspertki, psycholog biznesu, z której to wypowiedzi wynikało, że większość pracowników chce kontynuować – przynajmniej w części – pracę zdalną. Co więcej, nie wpływa ona na spadek jakości pracy

Jak podkreślił reporter Wiadomości, związki zwracają uwagę na istniejące wciąż problemy. Jednym z nich ma być „wciąż występująca różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn”. – Ale także tu Polska na tle innych państw unii wypada co najmniej dobrze – słyszymy.

Przypomniano także, że w czasach rządów PO-PSL bezrobocie w Polsce sięgało „co najmniej kilkunastu procent”. – Dziś eksperci mówią o rynku, na którym warunki coraz częściej dyktuje pracownik – słyszymy w propagandowym przekazie.

Źródło: TVP1