Zostało jeszcze kilkanaście godzin. Bilety lotnicze po 89 złotych. Latem nowe trasy na południe Europy

Ryanair ogłosił 54 trasy, w tym 7 nowych, m.in. do Chorwacji, Grecji i Włoch, które będą dostępne z lotniska Warszawa/Modlin w sezonie Lato 2021. To ma być rekordowy sezon dla przewoźnika i portu. Do północy 2 maja w sprzedaży są bilety po 89 złotych

W szczycie sezonu Lato 2021 Port Lotniczy Warszawa/Modlin będzie obsługiwał 175 lotów tygodniowo na 54 trasach, w tym 7 nowych. Już niedługo z podwarszawskiego portu będzie można podróżować w nowych kierunkach: Bari i Katanii we Włoszech, na Rodos i Zakynthos w Grecji, do Zadaru w Chorwacji, do Pragi i Koszyc.

W nadchodzących miesiącach zwiększy się także częstotliwość rejsów na kierunkach takich jak: Alicante, Ateny, Barcelona, Bergamo, Burgas, Bruksela-Charleroi, Dublin, Edynburg, Eindhoven, Londyn-Stansted, Madryd, Paryż-Beauvais, Rzym-Ciampino oraz Wiedeń.

To wszystko, ma sprawić, że letni sezon 2012 będzie niemal rekordowym w historii Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

– W szczycie sezonu Lato 2021 siatka połączeń Lotniska Warszawa/Modlin będzie rozbudowana do poziomu porównywalnego z tym, jaki zapewnialiśmy przed pandemią koronawirusa – mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. – Ponieważ programy szczepień będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach, a ruch lotniczy wzrośnie, ogłaszamy nasz rozszerzony rozkład lotów z Warszawy/Modlin na lato 2021, obejmujący 175 lotów tygodniowo na 54 trasach, w tym 7 nowych.

Ryanair z okazji nowego rozkładu lotów wprowadza do sprzedaży bilety w cenie od 89 złotych. – Rezerwacji lotów w promocyjnej cenie można dokonać jedynie na Ryanair.com do niedzieli 2 maja do północy – mówi Olga Pawlonka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ryanaira w Europie środkowo-wschodniej.

Bezpośrednio na lotnisku można zrobić testy na obecność COVID-19. Testy mogą wykonać pasażerowie wylatujący, jak również przylatujący na Lotnisko Warszawa/Modlin. Punkt diagnostyczny Centrum Medycznego Damiana otwarty jest 24 godziny na dobę.