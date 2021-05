Ostre starcie Brauna z Warchołem w debacie. „Metoda na wnuczka” vs „Mam wyższe wykształcenie od pana” [VIDEO]

Marcin Warchoł stara się zdobyć prezydenturę w Rzeszowie metodą na wnuczka – powiedział podczas debaty prezydenckiej Grzegorz Braun z Konfederacji. Przedstawiciel Solidarnej Polski nie pozostawił tego przytyku bez odpowiedzi.

Wiceminister sprawiedliwości Warchoł z Solidarnej Polski został poparty przez ustępującego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca na swojego następcę. Podczas debaty na każdym kroku starał się więc podkreślać, że ma poparcie wieloletniego zarządcy Rzeszowa.

Grzegorz Braun z Konfederacji skomentował tę sytuację krótko: – Pan Warchoł stara się zdobyć prezydenturę w Rzeszowie metodą na wnuczka.

W tym momencie rękę podniósł Warchoł, co, zgodnie z ustaleniami przed debatą, oznaczało chęć wyrażenia 30-sekundowej riposty.

– Opowiada pan brednie, jest to bezczelność. Wówczas, gdy ja zdobywałem doświadczenie międzynarodowe, jestem doktorem habilitowanym prawa, mam wyższe wykształcenie od pana, pan śmie mówić o jakieś metodzie na wnuczka – odpowiedział podniesionym głosem Warchoł.

W kolejnej rundzie pytań kandydaci Konfederacji i Solidarnej Polski ponownie się starli. Braun zadał pytanie Warchołowi.

– W związku z deklarowaniem przez pana, na piśmie, że zachowa Pan stan kadrowy w urzędzie miejskim, spółkach miejskich – pomijając fakt, że jest to słaby interes dla miasta, obiecując komuś w ciemno robotę – czy ta gwarancja będzie dotyczyła również osób, którym być może zostaną postawione zarzuty prokuratorskie, o ile nie zapobiegnie pan temu zakulisowo jako urzędnik ministerstwa sprawiedliwości? – zapytał Braun.

– Prokuratura jako organ apolityczny i niezależny nie będzie się, ufam w to, w takie sprawy angażować. Tak, zwycięskiej drużyny się nie zmienia, chcę pracować z ludźmi Tadeusza Ferenca. Jest to świetna drużyna, przez wiele lat pracowali na swoje międzynarodowe doświadczenie, wiem ile to kosztuje. Dlatego tych ekspertów nie chcę zwalniać – odpowiedział Warchoł.