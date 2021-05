Koniec z zimnem i śniegiem? Już niedługo nawet 27 stopni! [PROGNOZA POGODY]

Od poniedziałku niemal w całym kraju temperatura będzie przekraczała 20 st. C, a we wtorek i w środę może osiągnąć nawet 27 st. – poinformował synoptyk IMGW-PIB Paweł Staniszewski. Wysokiej temperaturze powinno towarzyszyć bezchmurne niebo i przyjemny wiatr.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej niskie temperatury utrzymają się do połowy weekendu, a sam weekend będzie chłodny, mokry i wietrzny aż do soboty. Od niedzieli – zwłaszcza w Polsce zachodniej – pogoda stanie się przyjemniejsza.

– W Polsce zachodniej i południowo-zachodniej pojawią się wtedy pierwsze temperatury przekraczające 20 st. C. Od poniedziałku temperatura zacznie rosnąć w całym kraju – poinformował synoptyk IMGW-PIB Paweł Staniszewski.

Dodał, że w poniedziałek w całym kraju, z wyjątkiem Polski północno-wschodniej, termometry pokażą powyżej 20 st. C. Natomiast we wtorek i w środę temperatura może osiągnąć nawet 27 st. C.

– Mówię tutaj o województwie lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz południu Polski. Będziemy mieli do czynienia z pogodą bezchmurną lub z niewielkim zachmurzeniem. Porywy wiatru nie będą zbyt odczuwalne. Będzie wiało z południa, a wiatr będzie dość przyjemny – zaznaczył synoptyk.

Według IMGW taka pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. W środę na południu kraju zaczną pojawiać się burze, a w kolejnych dniach zacznie się ochładzać i pojawią się opady deszczu.

Jak poinformowało IMGW w tym roku w Warszawie temperatura 20 st. C została przekroczona tylko jeden raz – 1 kwietnia, a osiągnięta trzy razy – 31 marca, oraz 11 i 29 kwietnia. Blisko 20 st. C było również 23 marca, a także 25 lutego. Trzecia dekada lutego była cieplejsza niż długi weekend majowy.

Źródło: PAP