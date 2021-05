Niedzielski o szczepieniach nastolatków

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek poinformował, że dotychczas nie podjęto decyzji w sprawie szczepień przeciw COVID-19 wśród nastolatków. „Na pewno będziemy się przygotowywali do tego, ale na razie realizujemy priorytety szczepienia dorosłych” – powiedział.

W czwartek minister Niedzielski był pytany o możliwe szczepienia osób małoletnich. Szef MZ przyznał, że ta kwestia jest obecnie analizowana.

Przypomniał, że szczepionka BioNTech/Pfizer jest dopuszczona do stosowania u osób w wieku powyżej 16 lat. Europejska Agencja Leków (EMA) będzie oceniać wniosek w sprawie zatwierdzenia tego preparatu dla dzieci od 12 lat.

„My na razie decyzji jeszcze nie podjęliśmy, bo mamy +do obsłużenia+ przede wszystkim te grupy osób, które są najbardziej narażone na ryzyko, mówię tutaj o grupie 60+, ale też całej populacji osób dorosłych. Bo patrząc na statystyki hospitalizacji, widzimy, że one są w przypadku młodzieży do 18 roku życia bardzo niskie, to są hospitalizacje sporadyczne” – powiedział.

„Na pewno będziemy się przygotowywali do tego, ale na razie realizujemy priorytety szczepienia dorosłych” – powiedział Niedzielski.

„Jak będziemy zbliżali się do końcówki maja i będziemy widzieli z jakim zaspokojeniem zapotrzebowania na szczepienie mamy do czynienia, to wtedy będziemy podejmowali decyzje co do następnych kroków w harmonogramie” – dodał.



(PAP)