Trwa niszczenie kobiecego sportu. Zmiennopłciowiec może rywalizować z paniami w podnoszeniu ciężarów na Igrzyskach w Tokio [VIDEO]

Nowozelandzka sztangistka, czy ciężarowiec Laurel Hubbard, który przerobiła się z mężczyzny na kobietę, może zostać pierwszym zmiennopłciowcem sportowcem w historii igrzysk olimpijskich.

43-letnia Hubbard zapewnił sobie prawo startu na igrzyskach w Tokio w kategorii superciężkiej kobiet po tym, jak MKOl zatwierdził poprawkę do systemu kwalifikacyjnego w podnoszeniu ciężarów, zmienionego wskutek pandemii COVID-19.

Inside The Games przypomina, że w w 2015 roku MKOl wydał nowe wytyczne pozwalające każdemu sportowcowi zmiennopłciowemu konkurować jako kobieta pod warunkiem, że poziom testosteronu spadnie poniżej 10 nanomoli na litr krwi przez co najmniej 12 miesięcy przed pierwszymi zawodami. To oczywiście nie redukuje przewagi fizycznej jaką biologiczni mężczyźni maja nad kobietami.

42-letnia Hubbard z Nowej Zelandii jeszcze 7 lat temu startował w zawodach w podnoszeniu ciężarów jako mężczyzna i z nimi też konkurował. Nie odnosił żadnych sukcesów, więc umyślił, że zostanie „kobietą” Opłacało się. Panie są bez szans. Na zawodach Pucharu Świata w Rzymie, które były jednym z etapów, by zakwalifikować się na Igrzyska, Hubbard startowała w kategorii powyżej 87 kilogramów. Zmiennopłciowiec dźwignął w dwuboju 270 kilogramów i pokonała najgroźniejszą rywalkę – Ukrainkę Anastazję Łysenko o 4 kilogramy.

Hubbard w 2019 roku wygrał też Igrzyska Pacyficzne na Samoa. Australijczycy już raz w 2018 roku próbowali zablokować zmiennopłciowcowi rywalizowanie w Zawodach Wspólnoty Gold Coast 2018 z paniami, ale nie udało im się jej powstrzymać. Narazili się tylko na oskarżenie o transfobię.