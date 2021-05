W końcu jakaś dobra zmiana! „Wolna przedsiębiorczość” dopuszczona do użytku w szkołach

Rzadko można z czystym sumieniem napisać, że państwo wprowadziło jakąś „dobrą zmianę”. Tym razem jednak można pochwalić urzędników – podręcznik Instytutu Misesa został dopuszczony do użytku w szkołach.

– Z radością pragniemy poinformować, że podręcznik „Wolna przedsiębiorczość” autorstwa naszego założyciela dr. hab. Mateusza Machaja został dopuszczony do użytku w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących oraz technikach – chwali się Instytut Misesa w mediach społecznościowych.

Oznacza to, że uczniowie szkół będą mieli dostęp do wolnościowego spojrzenia na gospodarkę. Zresztą nie tylko oni, bo, jak pisze Instytut, „już dziś można go przeczytać za darmo na naszej stronie, a wkrótce będzie można nabyć go w cenie druku w sklepie Instytutu Misesa”.

Gratulacje Instytutowi złożyli m.in. Młodzi dla Wolności (młodzieżówka partii KORWiN) i Stowarzyszenie Libertariańskie.

Jest to oczywiście powód do radości. Warto jednak przytoczyć komentarz jednego z internautów:

„Z jednej strony to dobrze, bo w końcu dzieci w szkole będą miały coś wartościowego. Z drugiej strony jednak jakie to smutne, że trzeba się starać o zgodę jakichś urzędników na zatwierdzenie podręcznika”.

Wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby państwo zdecydowało się na wprowadzenie bonów edukacyjnych i rezygnację z ściśle określonego programu nauczania. Do tego, jak się zdaje, jeszcze długa droga – na razie możemy cieszyć się podręcznikiem dr. hab. Machaja.