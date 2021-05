Zandberg się cieszy. Lewicowym wyborcom podoba się sojusz z PiS

Okazuje się, że według sondaży, którymi chwali się Adrian Zandberg, sojusz z PiS ws. Funduszu Odbudowy się Lewicy opłacił.

– Od tygodnia słyszę w TV, że Lewica idzie na dno, bo poparła Fundusz Odbudowy – pisze na Twitterze Adrian Zandberg – jeden z czołowych polityków Lewicy.

Według lewicowca z z Danii – jest wręcz odwrotnie. Zandberg twierdzi, że sojusz z PiS się jego stronnictwu opłacił.



– Po tygodniu brutalnego walenia w nas sondaż wygląda tak:

Lewica: +2.7%

KO: -2%

– Większość wyborców opozycji popiera decyzje Lewicy. Politykom, którzy mylą obraz medialny z Polską, proponuję ochłonąć – dodaje lewicowiec…

…i jest to dobra rada. Polacy powinni spojrzeć na to, co się dzieje w polityce – na zawierane obecnie sojusze – i przejrzeć na oczy. Gdy chodzi o pieniądze, to nawet Zjednoczona „Prawica” dogada się z Lewicą. A suwerenność Polski, która zostanie ograniczona – jak twierdzą politycy Konfederacji i Solidarnej Polski? To już najwyraźniej nieważne – ważne, że sondaże się zgadzają…