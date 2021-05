Tęczowa cenzura. Prokurator generalny ściga byłą minister za „mowę nienawiści”. Pytała dlaczego Kościół Luterański sponsoruje imprezy LGBT

Fińską poseł Chrześcijańskich Demokratów oskarżono o sianie nienawiści za zamieszczenie w mediach społecznościowych na temat LGBTZUS. Ścigana poseł ośmieliła się cytować fragmenty Biblii.

Fińska poseł i była minister spraw wewnętrznych z lat 2012 -2105 Päivi Räsänen została oskarżony o sianie nienawiści za wpisy w mediach społecznościowi na temat ideologii lgbt. Polityk zamieściła je w 2019 roku.

Zarzuty postawił prokurator generalny. Według doniesień fińskiego nadawcy YLE, zarzuty dotyczą również wpsiów Räsänen na stronie internetowej Fundacji Lutra i Fińskiej Diecezji Ewangelicko-Luterańskiej.

W postach w mediach społecznościowych Räsänen pytała, dlaczego jej kościół współfinansuje marsz LGBTUE w Helsinkach w 2019 r. „Kościół, którego jestem członkiem, ogłosił, że jest oficjalnym partnerem SETA (organizacja LGBTWC) Helsinki Pride 2019. W jaki sposób doktryna Kościoła , Biblia, pasują do idei, że bezwstyd i grzech są powodem do dumy?”

Wpis został opublikowany na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Dwa ostatnie posty zawierały również zdjęcie Biblii i wersety 24-27 z Listu Św. Pawła do Rzymian:

„Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie”.

– To wszystko dotyczy wolności wyznania i wolności słowa. Jeśli te pisma zostaną zakazane, znacznie więcej zostanie zakazanych. Następnie pojawiają się współczesne stosy, na których spłoną książki, które nauczają Biblii. Nie będę przepraszać za nauki zawarte w Biblii – trzymam się ich – mówiła Räsänen w rozmowie z YLE.

Paul Coleman, szef chrześcijańskiej grupy prawniczej ADF International, komentując zarzuty, stwierdził, że: „decyzja fińskiego prokuratora generalnego o wniesieniu tych zarzutów przeciwko dr Räsänen tworzy kulturę strachu i cenzury.

– To mrozi, że takie przypadki stają się powszechne w całej Europie – powiedział.

– Jeśli zaangażowani urzędnicy państwowi, tacy jak Päivi Räsänen, zostaną oskarżeni o popełnienie przestępstwa za wyrażanie swoich głęboko zakorzenionych przekonań, to tym bardziej stwarza to efekt zagrożenia dla prawa każdego do swobodnego mówienia – dodał Coleman.