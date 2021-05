Artur Dziambor o Platformie Obywatelskiej: Jej istnienie nie za bardzo ma sens [VIDEO]

W Platformie Obywatelskiej trzeszczy. Poseł Konfederacji Artur Dziambor uważa, że partia dowodzona aktualnie przez Borysa Budkę nie bardzo ma sens.

51 parlamentarzystów PO i KO napisało list w sprawie konieczności zmian w ugrupowaniu i wezwało do debaty. To pokłosie kryzysu, jaki trawi partię. Pod listem podpisali się m.in. były lider partii Grzegorz Schetyna oraz obecny wiceprzewodniczący PO Bartosz Arłukowicz i szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki.

Był to jeden z głównych tematów omawianych w programie „Śniadanie w Polsat News”. Marcin Kierwiński z PO zapowiedział, że aktualne władze partii będą rozmawiać ze wszystkimi podpisanymi pod listem.

Poseł Konfederacji Artur Dziambor komentując zawirowanie w największej (pod względem liczby parlamentarzystów) partii opozycyjnej stwierdził, że „istnienie Platformy „nie za bardzo ma sens”.

„Lewica zaczęła wyszarpywać część elektoratu Platformy. Hołownia w tym momencie na fali – też wyszarpuje dużą część elektoratu Platformy. W Platformie drzemie jeszcze – co do czego jestem przekonany – jakaś część elektoratu wolnorynkowego, takiego, który głosował na Platformę dlatego, że to był nie PiS, a teraz jest Konfederacja” – mówił Dziambor.

Przyznał jednocześnie, że list jest wewnętrzną sprawą Platformy. „Ale wszyscy widzimy, że Platforma straciła sens istnienia. I dla mnie to dobrze, dla Lewicy pewnie też to dobrze, dla Hołowni to też dobrze. Może właśnie dojdzie do pewnej przebudowy na scenie politycznej, może powstaną jakieś nowe ruchy” – powiedział poseł Konfederacji.