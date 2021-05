Drink albo dwa dziennie dobry na serce? Alkohol może zmniejszać ryzyko chorób serca

Naukowcy odkryli, że umiarkowane spożycie alkoholu może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie. Według najnowszych ustaleń dwa drinki dziennie powinny poprawić funkcjonowanie układu krążenia poprzez obniżenie stresu.

„Umiarkowane spożycie alkoholu – zdefiniowane jako nie więcej niż jeden napój alkoholowy dla kobiet i dwa dla mężczyzn dziennie – wiąże się z mniejszym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia” – podaje acc.org.

Okazuje się, że picie umiarkowanych ilości alkoholu może chronić serce, częściowo poprzez redukcję sygnałów mózgowych związanych ze stresem.

– Odkryliśmy, że aktywność mózgu związana ze stresem była wyższa u osób niepijących w porównaniu z osobami, które piły umiarkowanie, podczas gdy osoby, które piły nadmiernie (ponad 14 drinków tygodniowo) miały najwyższy poziom aktywności mózgu związanej ze stresem – powiedział Kenechukwu Mezue, pracownik kardiologii nuklearnej w Massachusetts General Hospital i główny autor badania.

Tłumaczył, że spożycie alkoholu w małych ilościach może pomóc w zrelaksowaniu się, a co za tym idzie zmniejszyć poziom stresu i „być może dzięki tym mechanizmom, zmniejszyć częstość występowania chorób układu krążenia”.

Mezue podkreślił, że to odkrycie nie powinno zachęcać do sięgania po napoje wyskokowe. Służy ono raczej temu, żeby zastanowić się nad stworzeniem nowych terapii lub stosować czynności łagodzące stres, takie jak ćwiczenia lub joga. Wszystko po to, żeby zminimalizować sygnały stresu w mózgu.

– Obecne badanie sugeruje, że umiarkowane spożycie alkoholu korzystnie wpływa na połączenie mózg-serce. Jednak alkohol ma kilka ważnych skutków ubocznych, w tym zwiększone ryzyko raka, uszkodzenia wątroby i uzależnienia, dlatego potrzebne są inne interwencje o lepszych profilach skutków ubocznych, które korzystnie wpływają na szlaki mózgowo-sercowe – powiedział Mezue.

W powiązanym badaniu tego samego zespołu stwierdzono, że ćwiczenia fizyczne mają podobny wpływ na aktywność mózgu, a także na występowanie chorób i zdarzeń sercowo-naczyniowych. Autorzy twierdzą, że ćwiczenia fizyczne są związane ze zmniejszoną aktywnością mózgu związaną ze stresem w sposób zależny od dawki.

