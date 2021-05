AKTUALIZACJA: Kilkaset osób rannych. Ponad 200 hospitalizowanych. Trwają starcia palestyńsko-izraelskie na Wzgórzu Świątynnym [VIDEO]

Marsz z okazji Dnia Jerozolimy, w czasie którego tłumy Żydów mają przejść przez dzielnicę muzułmańską w Jerozolimie, ma się odbyć w poniedziałek pomimo ostrzeżeń ze strony urzędników, że ​​może to zaostrzyć sytuację we Wschodniej Jerozolimie.

Informowaliśmy o tym TUTAJ.

This video taken just moments ago shows a mob of Israeli settler-terrorists marching towards a Palestinian neighborhood in occupied Jerusalem. pic.twitter.com/6IJZSgpiXa

Po godzinie 7 policjanci wtargnęli do kompleksu i ścierają się z Palestyńczykami, rzucając granatami ogłuszającymi. Policja poinformowała, że działa używając „metod rozpraszania tłumu”.

Doszło także do starć z policją w okolicy Wzgórza Świątynnego. Najnowsza aktualizacja z godziny 8 rano mówi o tym, iż „dziesiątki Palestyńczyków zostało rannych w starciach z policją izraelską”.

Świadkowie relacjonowali, iż policja użyła gazu łzawiącego, granatów ogłuszających i gumowych kul. Organizacja Czerwonego Półksiężyca podała, że nie jest w stanie określić dokładnej liczby rannych w tym momencie.

Po godzinie 8 czasu polskiego pojawiły się informacje o tym, że izraelska policja uniemożliwia wjazd zespołów medycznych Czerwonego Półksiężyca na teren kompleksu, gdzie znajduje się kilkadziesiąt rannych osób. Już przed 9 źródła palestyńskie mówiły natomiast o ponad 180 osobach rannych.

Informacje te potwierdziła organizacja Czerwonego Półksiężyca, jednocześnie informując, iż w pobliskich szpitalach i szpitalach polowych hospitalizowano ok. 80 osób. Jedna z nich ma być w stanie ciężkim. Pojawiły się też doniesienia o zabitym Palestyńczyku, jednak nie zostały one potwierdzone.

Z kolei źródła Izraelskie poinformowały o tym, że rannych zostało dziesięciu policjantów, z czego dwóch ciężko i trafili oni do szpitala. Policja w swym oświadczeniu informowała natomiast o dziewięciu rannych w czasie „prób przywrócenia spokoju podczas zamieszek na terenie Wzgórza Świątynnego”.

Pojawiły się doniesienia także o obywatelu Izraela, który miał wjechać w grupę Palestyńczyków. Haaretz podaje jednak, że to zdarzenia, które widzimy na nagraniu doszło po tym, jak Palestyńczycy obrzucali auto kamieniami.

Po wjechaniu w grupę Palestyńczyków mężczyzna został zaatakowany przez grupę osób, jednak na miejscu szybko pojawiła się izraelska policja. Funkcjonariusz wystrzelił kilka pocisków w powietrze i wezwał napastników do wycofania się.

This is how a nation acts when it suffers no consequences. This is how a people act when they are backed by their fascist state. pic.twitter.com/6fR4MLTg02

Po godzinie 10 pojawiła się informacja o tym, że setki Palestyńczyków jest uwięzionych w meczecie Al-Aksa. Kilkadziesiąt minut później spłynęła informacja o ewakuacji ponad 150 rannych z kompleksu, którą podał Czerwony Półksiężyc. Wśród nich cztery osoby mają być w poważnym stanie.

Po godzinie 11 czasu polskiego policja izraelska opuściła teren i na miejscu pojawiły się setki Palestyńczyków, którzy zabarykadowali się w meczecie. Skandowano wiele haseł, m.in. wychwalających Hamas.

Wówczas mówiono o w sumie 278 osobach rannych, z czego 205 było hospitalizowanych. Według informacji Czerwonego Półksiężyca w ciężkim stanie było 5 osób. Z kolei po drugiej stronie rannych zostało 16 izraelskich policjantów, z czego dwóch jest hospitalizowanych.

Partia polityczna United Arab List wydała oświadczenie potępiające przemoc na Wzgórzu Świątynnym, w którym napisano wprost: „Potępiamy ataki na wiernych w meczecie Al-Aksa i błogosławimy odpornych wiernych”.

„Wzywamy rząd Izraela do podjęcia działań i usunięcia funkcjonariuszy organów ścigania z terenu meczetu, a także do niepoddawania się ekstremistom, które pracują nad zmianą status quo i faktów dotyczących Al-Aqsa, która jest fundamentalnym miejscem dla muzułmanów” – podkreślono.

AKTUALIZACJA: Doniesienia po godzinie 13 mówią już o 21 rannych policjantach izraelskich, którzy zostali hospitalizowani. Jednocześnie Czerwony Półksiężyc podał informację o 305 Palestyńczyków, którzy zostali ranni, 228 hospitalizowanych, a siedem osób jest w ciężkim stanie.

At least four people are in a critical condition and 200 were injured after a new Israeli attack on Al-Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem.

The Israeli riot police were eventually forced to retreat, and Palestinians celebrated as they went back into the mosque. pic.twitter.com/cmEMQpzOvf

— AJ+ (@ajplus) May 10, 2021