Niedzielski tworzy listy osób niezaszczepionych? „Przed nami kampania profrekwencyjna”

Profesor medycyny UJCM Wojciech Szczeklik zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z zapytaniem o seniorów powyżej 70 roku życia, który jeszcze się nie zaszczepili. W odpowiedzi polityk zastrzegł, że lekarze mogą już generować listy osób niezaszczepionych.

„Panie Ministrze @a_niedzielski czy jest jakiś plan jak dotrzeć do seniorów 70+ którzy do tej pory się nie zaszczepili ? Może to kwestia: -oddalenia od punktu szczepień? -problemów z rejestracją? W tej grupie ryzyko ciężkiego przebiegu jest największe a >1/3 się nie zaszczepiła!” – pytał po pośrednictwem Twittera profesor Wojciech Szczeklik.

Szef resortu zdrowia szybko pospieszył z wyjaśnieniem. Okazuje się, ze medycy mają możliwość sporządzania list osób, które się nie zaszczepiły.

„Uruchomiliśmy już możliwość generowania przez lekarzy poz list osób niezaszczepionych na swoich listach w wieku 60+. Lekarze rodzinni mają już narzędzie wskazujące pacjentów, których wątpliwości bądź niedogodności trzeba rozwiązywać. Przed nami także kampania profrekwencyjna” – odpowiedział minister Adam Niedzielski.

Pytanie co kryje się pod enigmatycznym pojęciem „kampanii profrekwencyjnej”? Czy tworzenie list niezaszczepionych obejmie wszystkich obywateli? I co będzie się z tym wiązało?