Scenariusz został nakreślony? Bill Gates ponad rok temu zapowiadał paszporty szczepionkowe [VIDEO]

Jeszcze niedawno wielu wydawało się, że paszporty szczepionkowe to abstrakcyjna wizja. Teraz jednak materializuje się ona na naszych oczach. Już pod koniec maja Polska ma rozpocząć testy techniczne paszportów covidowych.

Z Brukseli napływają informacje mówiące o tym, że paszporty covidowe – zwane dla zmylenia przeciwnika przez Unię Europejską „Zielonymi Certyfikatami Cyfrowymi – staną się codziennością dla mieszkańców państw członkowskich już w czerwcu. Od 10 maja natomiast rozpoczynają się testy techniczne w kilku państwach. Polska dołączy do nich w kolejnej grupie – pod koniec miesiąca. Segregacja sanitarna staje się zatem faktem.

Jednak taki obrót spraw nie powinien być wielkim zaskoczeniem, bowiem już w kwietniu 2020 roku znane było nagranie z Billem Gatesem, który mówił o wprowadzeniu „certyfikatów” szczepień.

– Ostatecznie będziemy musieli mieć certyfikaty mówiące, kto wyzdrowiał i kto jest zaszczepiony. Ponieważ nie chcesz, żeby ludzie przemieszczali się po całym świecie, gdzie kilka krajów nie będzie miało tego (mniemanej pandemii – przyp. red.) pod kontrolą, niestety. Nie chcesz całkowicie zablokować ludziom możliwości przemieszczania się tam i z powrotem – mówił Bill Gates w rozmowie z Chrisem Andersonem.

Zgodnie z takim scenariuszem działa już Unia Europejska. Zaprojektowane w Brukseli „Zielone Certyfikaty Cyfrowe” to numery w postaci kodu QR. Na początku ma on zawierać informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu na koronawirusa lub o przebytej chorobie COVID-19.

Obywatele państw członkowskich UE mają w ten sposób uzyskiwać dostęp do różnych usług. Obecnie mówi się o swobodnym podróżowaniu po Unii. Nie można jednak wykluczyć, że totalitarne zapędy będą się pogłębiać, a owe „certyfikaty” staną się przepustką do codziennych czynności – jak choćby wstęp do restauracji. Takie pomysły już się pojawiają.

Od 30 czerwca br. wszystkie kraje UE mają uzyskać wzajemny dostęp do danych z „Zielonych Certyfikatów Cyfrowych”.

Jak dodaje RMF FM, na testy paszportów nie zdecydowały się władze Belgii, Słowacji i Węgier.

