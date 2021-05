Ziobro nie ma co liczyć. Bosak: „Nie będziemy szalupą ratunkową dla Solidarnej Polski”

Konfederacja nie będzie przyjmować wyrzuconych z rządu polityków Zbigniewa Ziobry. Nadzieje Solidarnej Polski rozwiał Krzysztof Bosak.

Rząd PiS – Solidarna Polska – Porozumienie wisi na granicy rozpadu. Niektórzy komentatorzy sceny politycznej sugerowali, że Zbigniew Ziobro będzie próbował wejść w alians z Konfederacją.

Ale prawica nie ma zamiaru przygarniać Ziobry i jego ferajny. Spekulacje przeciął Krzysztof Bosak na antenie Polsat News.

„Nie interesuje nas, żebyśmy byli szalupą dla tych, którzy po pięciu latach, w naszej ocenie, złego rządzenia państwem opuszczaliby obóz rządzący, próbując, że to nie oni źle rządzili, tylko zupełnie kto inny” – stwierdził poseł Konfederacji.

„O ile partia Zbigniewa Ziobry zagłosowała przeciw ratyfikacji, to w głosowaniach proceduralnych wniosków formalnych, o to czy odsunąć sprawę na następne posiedzenie Sejmu lub zażądać wyjaśnień od rządzących, głosowali zgodnie z rządem” – podkreślił Bosak.

Jak podkreślił poseł Konfederacji Solidarna Polska w bardzo wyraźny sposób zaznacza swój sprzeciw w niektórych sprawach, ale „jest to bardzo kontrolowany sprzeciw”.

Odnosząc się do plotek o powstaniu rządu mniejszościowego z szefem PSL jako premierem technicznym Bosak odparł, że to scenariusz, który nie ma szans wejść w życie.

„Być może są to echa scenariuszy, które rozważane były w Platformie Obywatelskiej i które były dyskutowane między PO a Lewicą. Do nas, nikt nigdy z żadną propozycją się nie zwrócił” – dodał Bosak, wskazując, że i tak są to „niepoważne spekulacje”.

Jedyna zmiana na scenie politycznej, według Bosaka, nastąpi w przypadku rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy. A na to się jego zdaniem nie zanosi.

Źródło: Polsat News