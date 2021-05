Artyleria, czołgi, pociski moździerzowe. Izrael demoluje Strefę Gazy. Hamas nawołuje do powstania [FOTO]

Ze strony Izraela w atakach uczestniczą zarówno siły lądowe, jak i powietrzne. Wojska izraelskie na razie nie weszły do Strefy Gazy – ostrzał prowadzą przy granicy.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że kampania przeciwko Gazie „będzie trwała jeszcze przez jakiś czas”. Według izraelskich źródeł oficjalnych kontrolujący Gazę radykalny palestyński Hamas musi otrzymać silne odstraszające uderzenie, przed jakimkolwiek rozejmem.

W odpowiedzi Hamas bombardował miasta wroga. Armia izraelska podała, że ok. 90 proc. z 1750 rakiet wystrzelonych z Gazy na terytorium Izraela zostało przechwyconych i zniszczonych przez system obrony przeciwlotniczej, tzw. Żelazną Kopułę.

Ataki trwały niemal przez całą noc. Po krótkiej przerwie Izrael wznowił ofensywę w piątek nad ranem. Izraelskie wojsko przyznaje, że było to największe uderzenie od wybuchu wojsk w poniedziałek. Zaatakowano ok. 150 celów w Strefie Gazy.

W nocy w niektórych częściach Strefy Gazy nie było prądu. Według relacji świadków, wielu mieszkańców po izraelskiej stronie tego regionu opuściło swoje domy i udało się do schronów atomowych.

Izraelski piosenkarz Yishai Levy pokazał w telewizji YNet odłamki rakiet Hamasu, które spadły na chodnik przed jego domem w Tel Awiwie.

Zachęcał izraelskie władze do odwetu. „Chcę powiedzieć izraelskim żołnierzom i rządowi, żeby nie przestawali, dopóki nie dokończą roboty” – podsycał konflikt.

Z kolei rzecznik Hamasu, Abu Ubaida, w odpowiedzi na gromadzenie się izraelskich wojsk przy Strefie Gazy, wezwał Palestyńczyków do powstania.

„Gromadźcie się, jak chcecie. Na lądzie, morzu, na niebie” – mówił do Izraelczyków. „Jesteśmy przygotowani na waszą śmierć. Będziecie sami siebie przeklinać” – oświadczył.

Według Hamasu, od poniedziałku po stronie Palestyńczyków zginęło 115 osób. Izrael informuje o sześciu ofiarach śmiertelnych wśród swoich obywateli.

Ze względu na zagrożenie wiele linii lotniczych zawiesiło loty na lotnisko im. Ben Guriona w Tel Awiwie – w tym także polski LOT.

What’s happening in Gaza is nothing but genocide and ethnic cleansing. People of Palestine in Gaza are under attack by Israel army in a wanton, brutal, barbaric airstrike in an attempt to burn Gaza and Palestinians to the ground. A WAR CRIME. #FreePalestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/5sT85XTCa7

— Wirjil (@Wirjil) May 14, 2021