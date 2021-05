Gadowski OSTRO o zdradzie PiS. „Europejskie żołdactwo załomota kolbami w drzwi” [VIDEO]

W najnowszym odcinku „Komentarza tygodnia” Witold Gadowski mówił o przegłosowanym przez PiS i Lewicę tzw. Planie Odbudowy. Jak podkreślał, na naszych oczach tworzony jest Związek Socjalistycznych Republik Europejskich.

– Decyzją rządu Mateusza Morawieckiego i Sejmu RP będziemy płacić podatki na wielkie państwo unijne. Będziemy płacić podatki od transakcji finansowych, od plastiku i Bóg wie jeszcze od czego. Już nie na nasze własne państwo, tylko na państwo unijne, które właśnie decyzjami parlamentów, w Polsce decyzją Prawa i Sprawiedliwości, jest tworzone – mówił Gadowski.

– Właśnie całkowicie skapitulowaliśmy przed projektem Altiero Spinellego tworzenia jednego dużego molocha pod nazwą Związek Socjalistycznych Republik Europejskich – dodał publicysta.

Jak uściślił dziennikarz skapitulowali „nasi wybrańcy”. Gadowski przypomniał również głosowanie w Parlamencie Europejskim nad paszportami covidowymi. – Nie my skapitulowaliśmy, ale nasi wybrańcy. Najpierw zawiedli nas, głosując w Parlamencie Europejskim za wprowadzeniem paszportów covidowych (…), a teraz zawiedli nas pokazując znaki „V”, kiedy razem z Lewicą przegłosowali piękny program, który teraz jest na billboardach: 770 mld dla Polski – podkreślał publicysta.

Zachęcał także widzów, żeby poszukali wyliczeń, ile tak naprawdę z tych legendarnych 770 mld trafi do Polski. Jak podkreślał „mechanizm wypłat jest powiązany z tzw. mechanizmem przestrzegania praworządności i ten mechanizm będzie skutkował m.in. tym, że „małżeństwa” homoseksualne, sankcjonowane w Holandii, będą mogły z przysposobieniem im dzieci, będą mogły korzystać z praw w Polsce”.

– I nic na to nie poradzimy. Nie mamy na to żadnego wpływu, ponieważ właśnie powstaje ogólnoeuropejski socjalistyczny moloch z własnym rządem, z własnym budżetem, na który my będziemy się składać w postaci obowiązkowych podatków i – jak twierdzi Mateusz Morawiecki – ma też być europejska armia – przypomniał.

– Będziecie nieposłuszni, będziecie chcieli korzystać z konstytucyjnych wolności, to europejskie żołdactwo załomota kolbami w drzwi – podsumował dziennikarz.