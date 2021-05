Harry i Meghan ostatecznie przeniesieni. Nie będzie już dla nich miejsca przy rodzinie królewskiej

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie przeniosło postacie księcia Harry’ego i Meghan Markle z wystawy poświęconej brytyjskiej koronie do jednej z sekcji Hollywood. To ma odzwierciedlać nowy status pary, która porzuciła swe obowiązki na rzecz monarchii i przeniosła się do USA.

Londyńskie muzeum ma zostać ponownie otwarte 17 maja, gdy w Anglii zostaną zniesione ograniczenia związane z koronawirusem. Naturalnej wielkości figury woskowe księcia Harry’ego i jego żony Markle zostaną przeniesione do działu Hollywood Przyjęcia, a więc imprezy, gdzie staną m.in. o George’a Clooney’a. Zmiana ma odzwierciedlać teraz rzeczywisty status pary, która nie jest już częścią rodziny królewskiej, a należy do świata celebrytów.

„Harry i Meghan przenieśli się do innej stref” – napisano w oświadczeniu muzeum. „Figury księcia Harry’ego i Meghan Markle będą w nowej strefie Przyjęcia Gali Nagród, co ma odzwierciedlać się ich przeprowadzenie się z z Frogmore (posiadłość w Wielkiej Brytanii – przyp. red) do Hollywood”.

Brytyjska prasa przypomina, że przebudowa rezydencji we Frogmore zgodnie z życzeniami pary, kosztował podatników aż 2,4 miliona funtów. Kiedy wybuchł skandal, a para wyprowadziła się, książę Harry pokrył te wydatki z własnych pieniędzy.

Informacja o przeniesieniu figur woskowych zbiegła się z doniesieniami o kolejnym wywiadzie księcia Harry’ego, który skarżył się, że w rodzinie królewskiej czuł się jak w zoo, albo w reality show.