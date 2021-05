Niemcy uderzają w Facebooka. Zakazali przekazywania danych z WhatsApp

Niemieccy urzędnicy nie zgadzają się na zmianę regulaminu komunikatora WhatsApp. Zakazali Facebookowi pozyskiwanie danych o użytkownikach komunikatora.

WhatsApp wprowadza nowy regulamin, który wywołał falę kontrowersji i ucieczkę użytkowników. Wszystko to sprawka Facebooka, który chce pozyskiwać dane z tego komunikatora.

Nowy regulamin WhatsApp (należy do Facebooka) miał zacząć obowiązywać już na początku roku, ale po wybuchu skandalu, zmiany przesunięto na później. Teraz korzystający z tej popularnej aplikacji stają przed wyborem: zgoda na przekazywanie danych Facebookowi, lub skrajne ograniczenie możliwości korzystania z aplikacji.

W praktyce osoby, które nie zgodzą się na przekazywanie danych do Facebooka, będą mogły tylko odbierać połączenia i czytać, z poziomu powiadomień, przychodzące wiadomości tekstowe. Użytkownicy WhatsApp mają czas na zaakceptowanie nowego regulaminu do 15 maja, czyli do soboty.

Jednak władza Marka Zuckerberga nie jest bezkresna. Sprawą zajął się bowiem niemiecki urząd ds. ochrony danych osobowych.

Niemieccy urzędnicy zakazali portalowi społecznościowemu pozyskiwanie i wykorzystywanie danych o użytkownikach WhatsApp. Niemcy wskazali na zagrożenie dotyczące masowego tworzenia profili użytkowników aplikacji.

Takie działanie może bowiem naruszać obowiązujące w Europie zasady ochrony danych. Facebook zapowiedział, że od tej decyzji będzie się odwoływać.

Źródło: Deutsche Welle