Porozrywane ciała, pourywane kończyny, krzyk i przerażenie. Trwa dramat dzieci w Strefie Gazy [FOTO/VIDEO]

W czwartek wieczorem doskonale wyposażona armia izraelska rozpoczęła zmasowany atak na cele w Strefie Gazy. W teorii – wszelkiego rodzaju pociski powinny spadać na cele ekstremistycznego Hamasu.

W teorii. Tymczasem do tej pory śmierć poniosło 122 cywilów, w tym 31 dzieci. Po stronie izraelskiej pod ostrzałem Hamasu zginęło siedem osób.

UPDATE: Israeli attacks on Gaza killed three more Palestinians, taking the death toll to 122.

Strefa Gazy została zdewastowana, a obrazy jakie dopływają z tego rejonu, publikowane w mediach na całym świecie przedstawiają nieopisany dramat.

VIDEO: Palestinians leave Gaza's Shejaiya neighbourhood after it was shelled by Israeli forces pic.twitter.com/RFz5N8ziZm

„Przerażające zdjęcia pokazują zwłoki niemowląt leżących na ziemi przed ich pogrzebem w Beit Lahia” – podaje mirror.co.uk. Na innych fotografiach widać mężczyzn niosących zakrwawione dzieci w poszukiwaniu ratunku.

Dr Mohammed Abu Selmia, szef największego szpitala w Gazie, powiedział, że do ośrodka przynoszone są „rozdarte” ciała dzieci.

– Są dzieci, którym amputowano nogi lub ręce. Są dzieci, które zostały rozerwane. Część dzieci zabrano na pilną operację z powodu urazów wątroby i jelit – relacjonował. – Ponad 50 proc. urazów jest poważna lub krytyczna – dodał.

A Palestinian child receiving treatment at a hospital in the northern of Gaza Strip after being injured by an Israeli airstrike against a group of citizens in Beit Hanoun. #GazaUnderAttack #IsraeliCrimes pic.twitter.com/0ijRFtkvbi

Atallah Al-Masri, którego brat jest leczony w szpitalu Al-Shifa, opisał, jak podczas jednego uderzenia „rozerwało” młodą dziewczynę i dwóch jej kuzynów.

W mediach krąży też zdjęcie, na którym widać palestyńskiego chłopca ciągnącego wózek ze skromnym dorobkiem i ze swoim młodszym bratem. W ten sposób obaj uciekają przed pociskami ze Strefy Gazy.

A Palestinian boy pulls a cart carrying his brother and their belongings as they flee their home during Israeli air and artillery strikes, near the site of a tower building destroyed in earlier strikes in Gaza City May 14, 2021. REUTERS/Mohammed Salem pic.twitter.com/ISCNnVg1ja

– Gruz spadał i mogliśmy usłyszeć krzyki sąsiadów. Gdy opadł kurz, widzieliśmy, jak przyjeżdżają po nich karetki. Kto wie, co będzie dalej? – pytał jeden z Palestyńczyków. Ludzie są przerażeni, żyją w strachu.

“I am a hardworking boy, full of ambition. Now, I’ve lost my eye and I face an unknown future.”

This Palestinian boy lost his eye after Israeli forces shot at him with rubber-coated steel bullets pic.twitter.com/qQFLRhjg36

