Powstał najmniejszy chip na świecie. Można go wstrzyknąć jak szczepionkę

Inżynierowie z Columbia University zaprezentowali urządzenie, które jest kolejnym etapem na drodze miniaturyzacji chipów. Opracowali najmniejszy jednoukładowy system, jaki kiedykolwiek stworzono, który wszczepia się do organizmu.

To kolejny etap na drodze postępu. Stworzono najmniejsze urządzenie, które można wstrzyknąć za pomocą igły. Jak na razie wśród jego funkcji wymienia się pomiar temperatury ciała, jednak prawdopodobnie niedługo możliwości chipa będą znacznie większe.

Najmniejszy chip świata

Wynalazek inżynierów z Columbia Uniwersity to kolejny krok na drodze postępu, po takich pomysłach jak implanty wielkości biedronki, które monitorują poziom tlenu w głębokich tkankach ciała, czy maleńkie czujniki, które monitorują sygnały nerwowe w czasie rzeczywistym.

Rzeczony chip to najmniejszy na świecie system jednoukładowy, który jest w pełni funkcjonalny i ma całkowitą objętość mniejszą niż 0,1 mm3. Najmniejszy chip widoczny tylko pod mikroskopem wymagał nieszablonowego myślenia, szczególnie jeśli chodzi o sposób, w jaki się komunikuje i jest zasilany.

W jaki sposób udało się rozwiązać problem komunikacyjny? Zespół włączył przetwornik piezoelektryczny, który działa jak „antena” do bezprzewodowego zasilania i komunikacji za pomocą ultradźwięków.

Możliwości chipu zostały zademonstrowane na żywych myszach, gdzie zastosowano go do neurostymulacji ultradźwiękowej. Myszom wszczepiono do siedmiu implantów na raz za pomocą zastrzyku domięśniowego.

Rewolucyjna technologia

Zaprezentowany chip miałby być podobnie wstrzykiwany do ludzkiego ciała, a następnie bezprzewodowo przekazywać informacje o tym, co mierzą, za pomocą ultradźwięków.

W obecnej formie ogranicza się to do pomiaru temperatury ciała, jednak w przyszłości ma mieć znacznie więcej funkcji, takich jak pomiar ciśnienia krwi, pomiary glukozy, czynności oddechowych etc.

– Chcieliśmy zobaczyć, jak daleko możemy się posunąć, jak mały działający chip możemy zrobić – powiedział Ken Shepard, główny inżynier. – Jest to chip, który sam, bez niczego innego, jest w pełni funkcjonującym systemem elektronicznym.

Zdaniem Sheparda jest to urządzenie, które będzie rewolucją w „opracowywaniu bezprzewodowych, wszczepianych urządzeń”, które mogą przekazywać różne informacje na temat zdrowia człowieka.

Źródło: newatlas.com/nczas.com