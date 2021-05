Grzegorz Jankowski zapytał przedsiębiorcę o rządową pomoc. „Ależ się redaktorowi nie udało. Zonk!” [VIDEO]

Poseł Artur Dziambor nie mógł wytrzymać ze śmiechu, oglądając program prowadzony przez Grzegorza Jankowskiego w Polsat News. Dziennikarz prowadził rozmowę z biznesmenem, który opowiadał o trudach funkcjonowania podczas blokady. Dziennikarz w pewnym momencie zapytał o pomoc od państwa, ale odpowiedź jaką otrzymał chyba go zaskoczyła…

„Bua ha ha ha ha! Ależ się redaktorowi Grzegorzowi Janko nie udało. Zonk!” – skomentował wymowny fragment wywiadu Artur Dziambor.

– My nie zwolniliśmy ludzi w tym barze przez ten okres – mówił przedsiębiorca. W tym momencie przerwał mu prowadzący, który oczekiwał chyba, że jego rozmówca był beneficjentem rządowych zapomóg, kamuflujących zgliszcza jakie zostały z polskiej gospodarki po lockdownie.

– Nie zwolnił pan ludzi, bo dostał pan pomoc od państwa? – rzucił Janko. – Nie, nie dostaliśmy żadnej pomocy od państwa, nawet złotówki – odparł biznesmen.

– Dobra, to wracamy dalej do tego otwarcia i do tego braku rąk do pracy – wycofał się szybko z tematu prowadzący program, który ewidentnie nie takiej odpowiedzi się spodziewał.