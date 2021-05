Kukiz chowa się na zapleczu? Czy Jarosław Kaczyński zasugerował, że ZP się powiększy?

Tajemnicze słowa Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas prezentacji nowego „Polskiego Ładu”, niektórzy odbierają jako zapowiedź poszerzenia koalicji rządzącej.

– Czy PJK właśnie ogłosił, że Zjednoczona Prawica będzie poszerzona? – zastanawia się na Twitterze Karol Kardasiński – lider Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Powiatu Gdańskiego na Gminę Pruszcz Gdański.

O co chodzi? Niektórzy właśnie w ten sposób odbierają te słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości:

– Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, dziękuję naszym koalicjantom. Tu jest 5 podpisów. Wierzę, że niedługo będzie więcej. Że to będzie naprawdę szeroki program, program Zjednoczonej Prawicy, ale coraz bogatszej, coraz mocniejszej – stwierdził Jarosław Kaczyński w trakcie prezentacji Polskiego Ładu.

Czy to możliwe, że do rządu wejdzie Paweł Kukiz i K’15? Były antysystemowiec i ex-ludowiec od dawna prowadzi rozmowy z PiS. Muzyk stawiał jednak swoje warunki i – jak na razie – wydaje się, że nie zostały one spełnione.

