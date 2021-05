Kulesza broni kobiet przed ZUS-em: „Działa jak zorganizowana grupa przestępcza. Te metody są mafijne” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Jakub Kulesza od dawna pomaga przedsiębiorczym kobietom, które pobierały świadczenia na macierzyńskim w walce z ZUS-em. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa jak zorganizowana grupa przestępcza. Te metody są mafijne – powiedział polityk.

Kulesza od dawna angażuje się w pomoc kobietom przedsiębiorcom, które po zajściu w ciążę skorzystały z wyższych świadczeń ZUS w ramach istniejących przepisów prawa. Instytucja jednak nie zgadza się z taką interpretacją i podobne sprawy kończą się w prokuraturze.

– Pokrzywdzone kobiety od wielu lat prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i płacą wysokie składki społeczne. Jak określają kobiety, koszmar jaki spotyka ich ze strony ZUS, rozpoczyna się po tym jak decydują się na macierzyństwo – tłumaczył już przed rokiem poseł.

Tłumaczył, że naturalnym jest korzystanie przed kobiety ze świadczeń przed porodem, będąc na zwolnieniu lekarskim i po nim, przechodząc na urlop macierzyński.

– Niestety Zakład Ubezpieczeń Społecznych chętnie przyjmuje wysokie składki społeczne, ale kiedy przychodzi do konieczności wypłaty zasiłków, robi wszystko, aby odebrać świadczenie lub wypłacić je w minimalnej wysokości – mówił wówczas Kulesza.

W piątek odbyła się w Lublinie konferencji prasowa w tej sprawie, w której uczestniczył polityk Konfederacji.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa jak zorganizowana grupa przestępcza. Te metody są mafijne – zaczął mocno.

– Ustawa jest bardzo prosta, ustawa mówi o tym, że podstawę wymiaru płacenia składek ustala sam przedsiębiorca i ma do tego wolną rękę i może ustalić sobie tę podstawę od 60% średniego wynagrodzenia do 250% średniego wynagrodzenia – tłumaczył.

Dodał, że ZUS sam nakłania do płacenia wyższych składek, obiecując wyższe świadczenia między innymi świadczenia macierzyńskie.

– Tymczasem zgadzając się na pobieranie wyższych składek, wypłacając później te świadczenia, po latach dochodzi do wniosku, że będzie po prostu ograbiał matki, które zdecydowały się na i prowadzenie działalności gospodarczej i na macierzyństwo. To jest działanie haniebne, a dodatkowa forma represji wobec osób, które przegrały w sądzie, składanie zawiadomienia do prokuratury, jest już szczytem bezczelności ze strony urzędników – powiedział poseł.

Poseł zaznaczył, że wielokrotnie kierował do ZUS-u zapytanie o podstawę prawną jaką się w takich sytuacjach kieruje.

– Całe działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest nie tylko bezprawne, ale także nie ma podstawy. Złożę zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli – zapowiedział.

Przekazał też, że sporządził pisko do oddziału Zakładu Ubezpieczeń, odpowiadającego za działania lubartowskiego ZUS.

– Przede wszystkim chciałbym zadeklarować, że jeżeli ta sytuacja będzie kontynuowana, jeżeli urzędnicy nie wycofają tych zawiadomień do prokuratury deklaruję, że w każdej sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych przegrał z kobietą przedsiębiorcą będę składał zawiadomienia do prokuratury na urzędników z ZUS-u, bo to oni odpowiadają za wyłudzenia, za zastraszanie i za nękanie obywateli – obiecał.

Oświadczenie lubelskiego oddziału ZUS ws. konferencji Kuleszy

Sprawę, do której na konferencji odniósł się pan poseł, zweryfikował sąd, ponieważ ubezpieczona odwołała się od decyzji ZUS. Sąd pierwszej instancji i sąd apelacyjny podtrzymały decyzję Zakładu. Sądy podkreśliły, że „działalność gospodarcza została instrumentalnie wykorzystana do zgłoszenia wysokiej podstawy wymiaru składek z zamiarem uzyskania wysokich(…) świadczeń z ubezpieczenia społecznego”. Wyrok jest prawomocny i to on był podstawą do złożenia zawiadomienia do prokuratury, o którym na konferencji mówił pan poseł. W przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, które ma związek z ubezpieczeniami społecznymi, Zakład ma obowiązek złożyć zawiadomienie do prokuratury. Taki obowiązek nakłada na instytucję Kodeks postępowania karnego (art. 304 § 2). Nie przesądzamy, czy w sprawie faktycznie doszło naruszenia prawa karnego – to ocenią uprawnione do tego instytucje, czyli policja i prokuratura – napisała w stanowisku przesłanym portalowi lublin112.pl Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Przypominam, że Zakład ma obowiązek dbać o środki wszystkich ubezpieczonych. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że w interesie społecznym Zakład ma prawo badać, czy kwota, od której przedsiębiorca opłaca składki, nie została sztucznie zawyżona tylko w celu uzyskania bardzo wysokich zasiłków. Jeśli doszło w tym zakresie do nieprawidłowości, mamy obowiązek określić właściwą podstawę wymiaru składek – zakończyła.