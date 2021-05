Nareszcie jest. Owen J Hurcum pierwszy niebinarny, zmiennopłciowy burmistrz na świecie [FOTO]

Owen J Hurcum został najmłodszym burmistrzem w dziejach Walii i prawdopodobnie pierwszym na świecie jakimś niebinarnym, zmiennopłciowym rządcą miasta.

Rada miasta Bangor w Walii wybrała 23-letniego, czy 23-letnią Hurcum na burmistrz/a po tym jak przez rok był/a zastępcą.

Hurcum dwa lata temu obwieścił/a, że jest niebinarna, co oznacza, że mniema, że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Nawet dość łatwo można w to uwierzyć.

Do Hurcum nalezy odnosić się „they”. W Polsce obłąkańcy będą mieli z tym kłopot, bo w angielskim ten zaimek „they” nie ma rodzaju, a w polskim trzeba się na cos zdecydować na „oni”, lub „one”. Chyba, że używać będą zaimków wskazujących jak „te” – np. te konie, czy te krowy.

Hurcum jest z Londynu, ale w Bagor mieszka od 5 lat. Od 4 robi karierę polityczną w tym liczącym 27 tysięcy mieszkańców mieście. Ma ono jednak duży ośrodek akademicki z 10 tysiącami studentów.

Hurcum było przez cztery lata członkami rady miasta. Jak informuje serwis „Wales Online” zajmowali się głównie problemami LGBTUK i na tym opierała się jego kariera.

– Rady Miejskie mają reputację, że pełne są starych, zamkniętych ludzi z z anachronicznymi pomysłami pełne niedzisiejszych polityków, a to bardzo daleki od prawdy – powiedział Owen.

Nowa burmistrz mówi, że przede wszystkim chce zapewnić miastu promocje, tak , by o mieście mówiło się na świecie. Niewątpliwie udało się to zrealizować. Jego, czy ich wpis na Twitterze zyskał 45 tysięcy polubień. Hurcum stał się znany na świecie, zwłaszcza w środowisku LGBT.

– Chcę wykorzystać swoją pozycję do promowania i zrobienia PR Bangor – mówią Hurcum w rozmowie z „Wales Online”. – Bangor to kocioł mieszających się kultur i tożsamości i to czyni to miasto wielkim.

When I came out two years ago I was so worried I'd be ostracized by my community or worse. Today my community elected me Mayor of our great City. The youngest ever Mayor in Wales. The first ever openly Non-Binary Mayor of any city anywhere. Beyond humbled, Diolch Bangor 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/pGHiaQTVaO — Mayor Owen J Hurcum 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇪🇺 (@OwenJHurcum) May 10, 2021