Rozkład Platformy. Kulisy wyrzucenia Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego z PO

Posłowie Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali wykluczeni z partii przez zarząd PO „za działanie na szkodę Platformy”. Obaj podpisali niedawno list ponad 50 parlamentarzystów PO i KO, w którym znalazł się m.in. apel o zmiany w partii. Decyzja zarządu oburzyła innych sygnatariuszy listu.

Joanna Kluzik-Rostkowska, inicjatorka listu, uważa, że wykluczenie posłów Rasia i Zalewskiego jest nie do zaakceptowania i powinno zostać cofnięte.

Zarząd Platformy zebrał się w piątek o godz. 15 i obradował około trzech godzin. Po godz. 18 pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje o wykluczeniu z partii dwóch szczególnie aktywnych ostatnio krytyków poczynań władz PO: znanego z konserwatywnych poglądów Ireneusza Rasia i kojarzonego z b. szefem PO Grzegorzem Schetyną, Pawła Zalewskiego.

Informację potwierdził rzecznik partii Jan Grabiec. – Na wniosek przewodniczącego PO Borysa Budki zostały podjęte decyzje personalne o wykluczeniu z partii posła Ireneusza Rasia i posła Pawła Zalewskiego za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny – powiedział Grabiec PAP.

Decyzja o usunięciu dwóch parlamentarzystów zapadła zdecydowaną większością głosów; nie poparła jej jedynie grupa współpracowników Schetyny, m.in. Robert Tyszkiewicz, Andrzej Halicki oraz były szef klubu PO Sławomir Neumann.

Wykluczeni zareagowali na decyzję zarządu zdziwieniem, podkreślając, iż nie znają jej przyczyn. Zalewski napisał na Twitterze, że o wykluczeniu dowiedział się już po fakcie od sekretarza generalnego partii Marcina Kierwińskiego. „Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku, nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę, taki sąd? Czy takie są standardy PO? Czy o to nam chodziło?” – pytał Zalewski.

W rozmowie z TVN24 ocenił, że decyzja o jego wykluczeniu była „niedojrzała, podjęta bez przemyślenia”. Pytany, czy „lekarstwem na uzdrowienie sytuacji w Platformie powinno być odejście Borysa Budki z funkcji przewodniczącego”, poseł odparł: – Borys Budka tą decyzją potwierdził, że tak właśnie powinno być.

Ireneusz Raś ocenił, że wykluczenie go z szeregów Platformy odbyło się „niezgodnie ze standardami PO”. Przyznał, że pozostali sygnatariusze listu 54 parlamentarzystów dzwonią do niego i wyrażają zdziwienie zaistniałą sytuacją. – Sądzę, że weekend pozwoli mi na odniesienie się do ewentualnych zarzutów bez emocji, bo nie znam ewentualnych argumentów, które by tego typu karę uzasadniały – powiedział Raś. – Nie znam podstaw, ani nie znam uzasadnienia – podkreślił polityk.

Raś i Zalewski to sygnatariusze ubiegłotygodniowego listu 54 parlamentarzystów PO i Koalicji Obywatelskiej, w którym znalazł się apel o debatę wewnętrzną i zmiany w PO.

Członkowie zarządu, którzy głosowali za wykluczeniem Rasia i Zalewskiego, przekonywali, że to nie list był przyczyną tak daleko idącej decyzji, a krytyczne wypowiedzi obu polityków pod adresem swej partii. – Nie można opowiadać w mediach o budowaniu jakiegoś nowego centrum wspólnie z PSL-em i uważać, że to nie będzie miało konsekwencji – mówił w rozmowie z PAP jeden z członków władz Platformy, nawiązując do niedawnych wypowiedzi Rasia dla portalu Niezależna.

Poseł Robert Kropiwnicki, który również zasiada w zarządzie, w podobny sposób tłumaczył konieczność wykluczenia Zalewskiego. – Dawno postawił się poza Platformą totalną krytyką, a zarazem brakiem działania na forum Rady Krajowej, czy klubu parlamentarnego – powiedział poseł w Polsat News.

Piątkowa decyzja zarządu oburzyła sygnatariuszy „listu 54”. Joanna Kluzik-Rostkowska uznała ją za „całkowicie niezrozumiałą i nie do zaakceptowania”. – Jesteśmy w sytuacji, w której jako opozycja powinniśmy się łączyć, a nie dzielić – powiedziała poseł. – Ja decyzji Borysa Budki nie rozumiem, bo jeżeli rozmawiamy o jakości przywództwa i kondycji Platformy Obywatelskiej, to wyrzucenie dwóch posłów, którzy bardzo ostro wypowiadali się o jakości tego przywództwa nie zamyka wcale tej rozmowy – dodała.

Jej zdaniem wykluczenie należy cofnąć. –Lider partii musi być przygotowany na krytykę i nie może reagować na nią tak nerwowo – zaznaczyła posłanka.

Szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki, który również podpisał list, powiedział w TVN24, że jest zszokowany decyzją zarządu. – Ja znam trochę inne zwyczaje z krajów, w których mieszkałem i pracowałem wiele lat – czyli ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tam wewnętrzna dyskusja jest rzeczą absolutnie naturalną, nawet krytykowanie przywódców swojej partii – mówił Bosacki.

W podobnym tonie wypowiedział się Bogusław Sonik, który uważa, że Raś i Zalewski „mieli po prostu odrębne zdanie na politykę kierownictwa partii„. Jego zdaniem wcześniej nie zdarzało się, by usuwać za to z partii. – Platforma się szczyciła tym, że potrafi akceptować różnego rodzaju opinie. Takie metody raczej, bym powiedział, były bliższe Prawu i Sprawiedliwości, niż naszej partii – powiedział Sonik.

Inni posłowie KO nie chcieli komentować decyzji zarządu. – Nie będę nic mówić, bo jeszcze i mnie wyrzucą – w ten sposób na prośbę o komentarz zareagował jeden z parlamentarzystów.

Decyzja o wyrzuceniu Ireneusza Rasia ma jeszcze inne tło – lokalne. Przed piątkowym posiedzeniem do Zarządu Krajowego wpłynął w tej sprawie list ponad 50 małopolskich działaczy Platformy. Wiceszef krakowskich struktur PO Szczęsny Filipiak wyjaśnił, że sygnatariusze listu „od miesięcy mieli dość medialnych wypowiedzi posła Ireneusza Rasia, które uderzają tak w dobre imię partii, jak i w ogóle w przywództwo PO„.

– Parę dni temu powiadomiliśmy przewodniczącego, że taki list będzie napisany i wprost powiedziałem, że będziemy wnioskować o wykluczenie posła Ireneusza Rasia z partii – dodał Filipiak.

Grabiec poinformował ponadto, że podczas posiedzenia zarządu zatwierdzony został plan wiosennej ofensywy politycznej Platformy, która polega na zderzeniu wizji PO z wizją PiS.

Ma to nastąpić już w ten weekend, kiedy PiS ma prezentować „Polski Ład”. – W poniedziałek ruszamy w teren. Przewodniczący Budka ma cykl spotkań przygotowany w powiatach Małopolski. Będą to spotkania z samorządowcami, z sympatykami PO – zapowiedział Grabiec.