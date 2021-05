Buły i kotlety dla zastrzyków. McDonald ‚s w propagandzie na rzecz masowych szczepień

McDonald’s włącza się w kampanię propagandową administracji amerykańskiej na rzecz masowego szczepienia. Buły z kotletami będą sprzedawane w opakowaniu przypominającym o wzięciu zastrzyku.

Sieć fast food nawiązała współpracę z administracją Biden w ramach kampanii „Możemy to zrobić”. Chodzi o namawianie Amerykanów na szczepienie się przeciwko koronawirusowi.

Stany Zjednoczone stają przed poważnym problemem. Nie ma już chętnych na szczepienie się.

37 procent Amerykanów deklaruje, że nie chce przyjąć szczepionki. Część odmawia całkowicie, część zamierza jakiś czas odczekać, zanim podejmie ostateczną decyzję.

Wielkie korporacje amerykańskie, które są politycznym sojusznikiem Demokratów i lewicy, chcą więc akcjami propagandowymi wesprzeć administrację Bidena. Wśród nich jest McDonald’s, który ma w Stanach Zjednoczonych 14 tysięcy zakładów gastronomicznych.

Sieć rozpoczyna swa propagandową akcję latem. Administracja Bidena prowadzi kosztująca miliardy kampanię propagandowa „We can do it” od marca. Przygotowywane są specjalne kubki i opakowania na bułki z kotletem przypominające klientom, by koniecznie wzięli zastrzyk ze szczepionką przeciwko koronawirusowi.

„Wszyscy chcemy chronić siebie i swoich bliskich oraz ponownie być razem z naszymi społecznościami. McDonald’s jest podekscytowany tym, że może wykonać swoją część pracy na rzecz ludzi, którym służymy, dostarczając im prostych informacji, które mogą pomóc im w zapewnieniu sobie bezpieczeństwo ”– napisała w oświadczeniu zajmująca się pilnowaniem politpoprawności Genna Gent, wiceprezes McDonald’s USA ds. globalnej polityki publicznej i relacji z rządem.

Na razie nie wiadomo czy podobne akcje propagandowe odbędą się w innych krajach gdzie sieć ma swe zakłady gastronomiczne. Należy spodziewać się, że w Europie Zachodniej tak się stanie, bo tam szybko małpowane są wszystkie przychodzące z USA wzorce.

Ponadnarodowe korporacje często prowadzą ideologiczne akcje propagandowe , więc prędzej czy później i w Polsce zaczną nam wmawiać, że koniecznie musimy iść na zastrzyk.