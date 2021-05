Lewandowski przejdzie do francuskiego PSG?

„Le Figaro Sport” i „L’Equipe” podają sensacyjną wiadomość. Robert Lewandowski jest na celowniku PSG i w nowym oknie transferowym paryski klub chciałby mieć go u siebie.

Gazety twierdzą, że PSG przygotowuje się zakulisowo do ewentualnego odejścia Kyliana Mbappé. Aby go zastąpić w ataku, szefowie PSG sprawdzają możliwość ściągnięcia do Paryża Roberta Lewandowskiego.

Francuzi podkreślają, że 32-letni polski napastnik w sobotę 15 maja wyrównał rekord Gerda Müllera z 40 bramkami w jednym sezonie, w remisowym meczu 2:2 we Freiburgu, i ma tytuł FIFA najlepszego zawodnika roku 2020. Przypominają też, że Lewy ma kontrakt z Bayernem Monachium do 2023 roku.

Dodają, że „Polak już po udanym pobycie w Dortmundzie (2010-2014) mógł spróbować przygody poza Niemcami”. Trafił jednak do Bayernu.

„L’Equipe” precyzuje, że „na tym etapie nie nawiązano kontaktu”. Spekuluje również, że w PSG padają nazwiska Lionela Messiego (33 l., Barcelona) i Mohameda Salaha (28 l., Liverpool).