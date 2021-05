McDonald’s lepszy niż Putin

McDonald’s postanowił podnieść płace swoich pracowników w USA. Będą zarabiać więcej, niż 97 proc. ludności Rosji.

Gigant McDonald’s Corp. podjął decyzję o sporej podwyżce płacy w swoich amerykańskich restauracjach. Jak informuje CNBC personel nieadministracyjny w około 660 restauracjach McDonald’s otrzyma 11-17 dolarów za godzinę.

To poziom podstawowy. Kierownicy dostaną z kolei 15-20 dolarów za godzinę.

Oznacza to wzrost wynagrodzeń o 10 proc. Obejmie on aż 36 tys. osób.

Amerykanie chwalą się, że od teraz nawet najniżej opłacany pełnoetatowy pracownik amerykańskiego fastfoodu otrzyma 1760 dolarów (6578 złotych) miesięcznie. Kwotę tą porównano do płac w Rosji.

Przy obecnym kursie daje to ok. 130 tysięcy rubli. A to więcej niż miesięczny dochód 97,3 proc. ludności Rosji.

Według danych Rosstatu w Rosji zarobki powyżej 100 tys. rubli miesięcznie ma zaledwie 2,7 proc. obywateli. To jednak nie wszystko.

Zaledwie 6,4 proc. Rosjan ma dochody na poziomie 75 tys. rubli miesięcznie. Ponad połowa (53,7 proc.) Rosjan żyje za mniej niż 27 tysięcy rubli (1343 zł) miesięcznie.

Daje to zaledwie 12 dolarów dziennie na przeżycie. Jednak aż co trzeci Rosjanin (34,5 proc. populacji) ma dochód do 19 tysięcy rubli (960 zł).

Oznacza to, że ma na przeżycie zaledwie 633 rubli, czyli 8,4 dolara dziennie.

Źródło: CNBC / finans.ru.