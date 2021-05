Nowy Ład. Eksperci nie mają złudzeń – ceny mieszkań wzrosną. Tak działa socjalizm

Nowy „Polski Ład” przynosi Polakom prawdziwą rewolucję socjalistyczną. Najsilniej będzie dało się to odczuć na rynku mieszkaniowym. Państwo ma zagwarantować wkład własny do 40 proc. wartości mieszkania, ale nie więcej niż do 100 tys. zł. To musi doprowadzić do wzrostu cen mieszkań.

– Chcemy zaproponować tym, którzy chcą kupić mieszkanie, ale ich na to nie stać, znamy takich sytuacji dziesiątki, setki, każdy pewnie zna je ze swojego najbliższego otoczenia, że ktoś ma zdolność kredytową, czyli coś więcej niż zdolność czynszowa, ale nie stać go na wkład własny. Co się wtedy dzieje? Rozpoczyna się szukanie środków po rodzinie, po przyjaciołach, zaciąganie nowych kredytów, drogich. Nie chcemy tego. Dziś w to miejsce ze swoją pomocą wchodzi państwo polskie. Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40 proc. i na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tys. zł. Ten wkład własny pozwoli na szybkie podjęcie decyzji o zakupie mieszkania. Praktycznie od ręki, jeżeli te mieszkania są na rynku dostępne – mówił Mateusz Morawiecki podczas prezentacji Polskiego Ładu.

Pięknie to brzmi. Dzieci z młodszych klas i lewicowcy – oni zapewne uwierzyli w tę utopię. Co jednak naprawdę będzie oznaczało wprowadzenie tego programu w życie?

– Popyt na mieszkania siłą rzeczy wzrośnie – mówi money.pl Bartosz Turek z HRE Investments. To z kolei musi się przełożyć na ceny. „A, przypomnijmy, w największych miastach już teraz za metr trzeba zapłacić średnio ok. 10 tys. zł” – czytamy na portalu.

– Weźmy Wielką Brytanię. Szacuje się, że przez dwa lata obowiązywania takich gwarancji objęły one ok. 56 tys. osób. Z analiz wynika, że wzrost cen na rynku spowodowany tym programem wyniósł w tym czasie ok. 1,4 proc. – opowiada ekspert z HRE Investments.

Do tego dodać należy fakt, że pieniądze na takie dofinansowania rząd będzie musiał skądś ściągnąć. Po kieszeniach dostaną więc wszyscy Polacy.

Przed nami Nowy Wspaniały Ład…

Źródło: money.pl, NCzas