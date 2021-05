Oni są pocieszni. Sasin: finansowo stracę na „Polskim Ładzie”, ale zyska Polska

Wicepremier Jacek Sasin w obszernej rozmowie z „Super Expressem” stwierdza, że straci na nowym „Polskim Ładzie”. Nie przejmuje się jednak, bo „zyska Polska”. Bohater…

– Nie liczyłem, jak to będzie konkretnie w moim przypadku, ale generalnie wszyscy zyskamy. Osobiście pewnie nieco stracę, bo jako wicepremier zarabiam więcej, niż 10 tys. zł – mówił Jacek Sasin w wywiadzie dl „Super Expressu”.

Polityka to jednak nie rusza – jest gotów na takie poświęcenie dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

– Kompletnie mnie to jednak nie martwi. Dlaczego? Bo w polskim ładzie chodzi o to, by wyrównywać szanse ludzi i jak najszybciej wychodzić z kryzysu po koronawirusie. Jesteśmy w niezwykłym momencie historii. Po raz pierwszy się zdarza, że mamy realną szansę wejść do gospodarczej światowej pierwszej ligi. Z przedsionka wreszcie możemy wejść do salonu. Polski Ład został tak wymyślony, by to się stało faktem. To jasna droga, która pozwoli nam skrócić dystans do Zachodniej Europy i wyrównać różnice, które dzielą nas od najbardziej rozwiniętych państw świata – mówi polityk.

Trudno ocenić, ile wart jest taki bohater. 70 milionów co najmniej…

Źródło: „Super Express”