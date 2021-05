Trzem poderżnięto gardła, czwartego spalono żywcem. Czterech chrześcijan zamordowanych w Indonezji

Nowa tragedia dotyka chrześcijan w Indonezji. 11 maja, około godziny 7.30 ścięto czterech mężczyzn z wioski Kalimago, w regencji Poso, na wyspie Celebes. Policja podejrzewa członków islamistycznej grupy terrorystycznej East Indonesia Mujahidin (MIT) związanych z Państwem Islamskim.

Cztery ofiary miały od 42 do 61 lat.

Wszyscy byli wierzącymi chrześcijanami. Było to trzech protestantów i jeden katolik. Organizacja terrorystyczna MIT jest szczególnie aktywna w tym regionie. Jej bojówkarze chronią się w górach dżungli Poso. Pomimo obław policji i wojska, rozproszone grupy są ciągle aktywne.

To kolejny atak tego typu w regionie. Poprzednio był duży napad na Sigi w listopadzie 2020 roku. Krwawa ofensywa uderzyła w wyspę Celebes także pod koniec marca w Niedzielę Palmową. Zamachowiec-samobójca wysadził się przed katedrą w Massakar, raniąc 14 osób.

27 listopada 2020 roku czterech innych chrześcijan z wioski Lemban Tongoa na wyspie Sulawesi zostało zamordowanych przez członków MIT we Wschodniej Indonezji. Do wioski weszło od 8 do 10 mężczyzn uzbrojonych w maczety i karabiny. Po zidentyfikowaniu czterech chrześcijan zamordowali ich.

Trzem mężczyznom poderżnięto gardła, a nawet ścięto głowę, a czwartego spalono żywcem w domu. Sześć innych budynków, w tym prowizoryczny kościół i posterunek Armii Zbawienia podpalono.

W maju 2018 r., w odstępie 10 minut, wysadzono trzy kościoły w Surabaya, stolicy prowincji Jawa Wschodnia (katolicki, protestancki i ewangelicki). Zginęło 14 osób, a dziesiątki były ranne. W listopadzie 2016 r. w wyniku ataku w Samarindzie zginęło dziecko, a troje innych dzieci zostało ciężko poparzonych.

Sytuacja chrześcijan jest trudna zwłaszcza w tych regionach Indonezji, w których dominują muzułmanie. Prześladowania mniejszości religijnych są najczęstsze w Zachodniej Jawie czy Acehu, gdzie islamiści mają silny wpływ na społeczeństwo i politykę.

W prowincji Aceh w 2015 r. wszedł tu w życie nowy islamski kodeks karny, oparty na szariacie. Prawo karze za „bluźnierstwa”, a te często zarzuca się chrześcijanom. Nawet chrześcijańskie dzieci poddawane są społecznemu ostracyzmowi.

Inne regiony i wyspy są raczej zdominowane przez hinduizm lub religie animistyczne. Prezydent Joko Widodo, ponownie wybrany w kwietniu 2019 r., obiecywał ochronę religijnych mniejszości.

Bara Api di Timur Celebes: Sebermula Mujahiddin Indonesia Timur https://t.co/EBwk3774p3 — jafarbuaisme (@jafarbuaisme3) May 16, 2021

Źródło: Famille Chretinne