Amerykanie w imię „wolności od strachu” wywieszają w Warszawie flagę LGBT. Sommer proponuje, by wywiesili też palestyńską [FOTO]

Chargé d’Affaires amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce, Bix Aliu, chwali się wywieszeniem tęczowej flagi przy ambasadzie USA w Warszawie. Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, proponuje, by wywiesić jeszcze palestyńską.

– Równość. Godność. Wolność od strachu. Po prostu – napisał na Twitterze Bix Aliu, który jest amerykańskim Chargé d’Affaires w Warszawie. Do wpisu dodano zdjęcie tęczowej flagi LGBT, którą wciągnięto na maszt przy ambasadzie USA.

Komentujący wpis Polacy nie kryli swojego oburzenia. „A może tak byś krzyż wystawił. Czyś może oślepł na rzeczywiste prześladowania chrześcijan, a nie wymyślone, jak to geje czy lesbijki są strasznie przeładowane” – pisze jeden z internautów.

Na inny pomysł wpadł wolnościowy dziennikarz i publicysta – Tomasz Sommer. Proponuje on, by wywiesić jeszcze jedną flagę, która nawet bardziej będzie pasowała do wpisu dyplomaty.

– Sojusznicy rozpoczęli dziś masową promocję LGBT-u. A może powinni powiesić flagę palestyńską? W końcu jak wolność od strachu to wolność od strachu – napisał Sommer.